سفير النمسا في ايران:

الاتحاد الاوروبي يتابع حقوق الشعب الايراني للانتفاع من الاتفاق النووي

همدان/3كانون الاول/ديسمبر/ارنا- قال سفير النمسا لدي طهران 'استيفن شولتز' ان الاتحاد الاوروبي يقر بحقوق الشعب الايراني في الانتفاع اقتصاديا من الاتفاق النووي و يؤكد علي ذلك ويتابعه.

واضاف شولتز اليوم الاثنين خلال لقائه النشطاء الاقتصاديين في محافظة همدان( غرب العاصمة) :خلال هذه الزيارة سنبذل جهودنا لتنمية التعاون بين الاتحاد الاوروبي وايران مبينا مدي تأثير ايران في الشرق الاوسط واوروبا والعالم.
واعتبرشولتز التعرف علي الشركاء الاقتصاديين من اهداف زيارته لهمدان فضلا عن اهدافها السياسية وقال: ان همدان وبسبب موقعها الجغرافي علي طريق الحرير تمتاز بكثير من المقومات التي كانت وراء زيارتنا لها.
واكد سفير النمسا في ايران علي تعريف همدان للمستثمرين في النمسا وكذلك في الاتحاد الاوروبي وذلك بسبب خصائصها الفريدة معربا عن رغبة بلاده بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي المجالات السياحية و الثقافية في همدان.
واشار الي استعداد النمسا لنقل تجاربها الاقتصادية الي ايران وقال : عند تسليمي اوراق الاعتماد الي الرئيس الايراني تحدثنا مطولا حول سبل تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة واعلنا استعدادنا لوضع تجاربنا تحت تصرف ايران.
واعتبر شولتز ايران شريكا اقتصاديا للنمسا معلنا العمل معها لتطوير وتنمية القطاع الاقتصادي الخاص فيها.
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الاتحاد الاوروبي يتابع حقوق الشعب الايراني للانتفاع من الاتفاق النووي

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