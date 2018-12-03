يجب علينا التعامل بشكل سلمي مع مطالب واحتجاجات الشعب

واضاف واعظي اليوم الاثنين خلال ملتقي مدراء ورؤساء التحرير ورؤساء مراكز ومكاتب ارنا انه يجب علينا الاصغاء لمطالب الشعب والعمل بجد لايجاد حلول لها مبينا ان الاحتجاجات الشعبية ليست بالامر السلبي ولكن الحكومات المتسلطة هي من تعتبرها سلبية.

واعرب واعظي عن شكره لاقامة الملتقي وقال : في ظل الظروف الراهنة فأن هكذا اجتماعات تنسيقية تساعدنا علي ان نتبادل الآراء والافكار معتبرا وكالة ارنا وكالة اعلامية قيمة لها تاريخ يمتد لثمانية عقود مضيفا ان الظروف الاقليمية والدولية تحتم علي هذه الوكالة مواكبة التطورات منذ لحظاتها الاولي.

وصرح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية انه ومنذ وصول ترامب الي البيت الابيض شهد العالم حربا تجارية و انهيار تحالفات امريكا التقليدية مع حلفائها وحتي في الداخل الامريكي وفي اوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث كان الخلاف بينهم يطفح خلال الحملات الانتخابية ولكن اليوم هذه الخلافات موجودة في جميع القضايا الداخلية.

واشار واعظي الي الاحتجاجات الاخيرة في باريس وقال ماذا كانت ستتناقله وكالات الانباء العالمية لو حدث ذلك في طهران؟ مبينا انه وفي ظل الانفتاح الاعلامي فأذا احتجت مجاميع من الشعب فهذا من حقوقها الطبيعية ونحن في ايران نحترم تلك الحقوق.

ونوه الي جغرافية ايران الكبيرة وقال : هذه الظروف الجغرافية تجعل الحياة غير متساوية في جميع أنحاء البلاد ويتعرض البعض لضغوطات ومن واجب الدولة إيلاء مزيد من الاهتمام للمناطق المحرومة مضيفا انه من الطبيعي وفي ظل هذه الظروف ان تحصل بعض الاحتجاجات ولكن يجب علينا جميعا الاستماع اليها وتلبيتها.

واُقيم أمس الإجتماع التمهيدي لهذا الملتقي الذي ستستمر إقامته يومين وستكون كلمة الإختتام عصر غد الثلاثاء ل«حسام الدين آشنا» المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية.

وسيُلقي خلال الإجتماع المتحدث باسم وزارة الخارجية «بهرام قاسمي» ومسؤولون عن المجلس الأعلي للامن القومي و وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي و وزارة الاستخبارات ومنظمة التخطيط والبرمجة كلمات.

وتمت علي هامش الملتقي إزاحة الستار عن موقع العلاقات العامة التابع لوكالة إرنا و ايرنابلاس، كما تم تكريم اُسَر شهداء وكالة إرنا إثر حادث تحطم طائرة سي 130.

وتعرف وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية اختصارا بـ'إرنا' (IRNA) وهي وكالة الأنباء الرسمية في إيران تأسست عام 1934 تحت عنوان وكالة «بارس» لبث أخبار الوطن والعالم.

وبعد انتصار الثورة الإسلامية بموجب قرار من مجلس الثورة تغير اسم وكالة انباء بارس إلي وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بموجب قرار صادق عليه مجلس الشوري الإسلامي.

وتتمتع الوكالة بوجود 54 مكتباً لها في المحافظات و22 مكتباً خارج البلاد تبث أخبارها ب8 لغات.

انتهي**م م** 1837

