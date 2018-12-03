إنّ عدم فرض حظر دوائي علي الشعب كذبة

وخلال حفل إزاحة الستار عن أربعة أدوية ايرانية الصنع برعاية وزير الصحة حسن هاشمي في مقر الوزارة قدّم الوزير التهاني بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

وقال انهم ( الاميركان) يكذبون بانه ليس هناك حظر في مجالات مثل الادوية.‏ مؤكدا انه خلال الشهر المنصرم لم تستطع اي شركة ان تنقل اموالا لشراء ادوية.

وأضاف: بأنّ الرئيس الأمريكي يحاول خداع الرأي العام عبر تصريحاته ومواقفه.

و وصف وزير الصحة الحديث عن الحظر في القرن الحادي والعشرين بأنه مزحة، نظراً لعدم ترحيب الرأي العام العالمي في هذا القرن بفكرة الحظر وبفكرة إشعال الحروب الّا المصابين منهم بأمراض إجتمعوا في ما بينهم وشكّلوا فريقاً ضد الانسانية.

وصرّح هاشمي بأنّ الشعب الايراني لم يظهر عجزاً أمام الحظر أو استسلاماً أمام المواقف الظالمة للأعداء ،مؤكداً علي ضرورة الصمود أمام العقوبات المفروضة.

واعتبر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، السبيل لمواجهة الغطرسة والتهديدات الامريكية متمثلاً في بذل جهود ومساع محلية تستند الي العلم والمعرفة والي دعم الصناعات الوطنية وسد الثغرات الموجودة في تطبيق القوانين المسنونة.

وندد الوزير بالظلم الذي لحق بالشعب الايراني جرّاء الحظر الدوائي، مستنكراً عمل بعض شركات الطيران وشركات الملاحة البحرية وعدد من المصارف التي تدعي دعم حقوق الانسان في مسايرتها لهذا الحظر الذي يستهدف المواطنين.

وتمت اليوم إزاحة الستار عن «شربت هلام رويال» العلاجي و «هلام تحقين المفاصل» لكبار السن و ‏«ضماد القرحات البايلوجية» و «المادة الاولية لعلاج مرض الالهتاب الكبدي من نوع C».

كما أعلن مساعد قسم الدراسات والتقنية التابع لوزارة الصحة رضا ملك زاده عن نشاطات تقوم بها شركات ناشئة طبية رقمية و96 شركة ناشئة في مجال الخلايا الجذعية و25 شركة ناشئة في مجال الجينات ستنتج في المستقبل 40 منتجاً قائماً علي المعرفة في القريب العاجل.

انتهي** ع ج** 1837

