محاولة إنهاء الأزمة فی الیمن هی مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم

وأشار بیان وزارة الخارجیة، إلي بدء المحادثات الیمنیة الیمنیة فی السوید تحت رعایة الأمم المتحدة، واضاف: عشیة بدء الحوار، فان إیران تعلن ترحیبها ودعمها للمحادثات، وتدعو جمیع الأطراف الیمنیة الي المشاركة البناءة والمسؤولة فی محادثات استوكهولم، وتدعوهم ، من خلال اتخاذ خطوات لبناء الثقة، توفیر الأرضیة اللازمة للتوصل إلي اتفاق شامل ینهی المعاناة والحصار الظالم ضد الشعب الیمنی.

وأضاف بیان وزارة الخارجیة: الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وفی اشارة الي المبادرة الشاملة التی قدمتها لحل الأزمة فی الیمن، منذ بدء الحرب والعدوان الجائر ضد الیمن، فی اطار تقدیم خطة سلام من 4 نقاط، والتی دعت من خلالها إلي وقف فوری للقتال وارسال المساعدات الإنسانیة، وبدء الحوار الیمنی - الیمنی، وتشكیل حكومة ذات قاعدة عریضة فی الیمن، تؤكد مرة أخري علي الحل السیاسی القائم علي الحوار، الیمنی - الیمنی لتسویة الأزمة فی الیمن، وتدعو المجتمع الدولی للعب دور فعال ونشط، بما فی ذلك ممارسة الضغط علي الدول المصدرة للسلاح الي المعتدین لتسهیل عملیة السلام ولیسمحوا للشعب الیمنی تقریر مصیره بعیدا عن تدخل القوي الأجنبیة.

وأشارت وزارة الخارجیة الإیرانیة فی بیانها، إلي الحرب المریرة المستمرة منذ أربع سنوات فی الیمن، وصرحت أن التجربة المریرة لما یقرب من أربع سنوات من الحرب والاعتداء المدمر علي الشعب الیمنی، لم یحقق أیا من الأهداف السیاسیة والسلطویة لدعاة الحرب، وفقط افضي الي تدمیر الموارد الاقتصادیة و البنیة التحتیة وموت الآلاف من النساء والأطفال وغیرهم من ابناء الشعب الیمنی المضطهد، لكنه شعب مقاوم وممانع، وحدوث كارثة إنسانیة شاملة.

وأكدت وزارة الخارجیة الإیرانیة فی بیانها: اذ تنتهز إیران الفرصة، فانها تعلن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولی لحل الأزمة فی أقرب وقت ممكن، وتشدد علي الحاجة الملحة لتسریع عملیة إرسال المساعدات الإنسانیة إلي الیمن. وتعتقد أن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة والمأساة الإنسانیة فی الیمن هی مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم فی الوقت الحاضر.

انتهي** 2344

