وكالة إرنا تتحوّل الي منظمة قائمة علي المعرفة

وخلال كلمة له ألقاها في الملتقي المنعقد اليوم لمدراء ورؤساء التحرير ورؤساء مراكز ومكاتب وكالة إرنا والذي حضره رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي أضاف ضياء هاشمي بأننا قمنا بإعداد خطة مستقبلية للسنوات الثلاث القادمة لوكالة إرنا تحوّلها الي أكثر وسائل الاعلام تأثيراً.

وقسّم هاشمي هذا التأثير الاعلامي علي النخبة الرسميين، خاصة العاملين منهم في الحكومة وعلي المخاطبين العاديين، لافتاً الي الإنجازات التي حققتها وكالة إرنا خلال العام الأخير في شتي نشاطاتها الاعلامية.

وأضاف هاشمي: إنّ وكالة إرنا حصلت علي المركز السابع عشر بين 95 مركزاً تم تقييمها وفق مؤشرات الحكومة الالكترونية.

وصرّح هاشمي بأنّ إستقطاب الوكالة لعدد المخاطبين كان ملفتاً للإنتباه وقال: لقد قامت الوكالة بتوسيع نطاق عملها في الأجواء الافتراضية نظراً لما لهذه الاجواء من تأثير علي الرأي العام.

وأضاف المدير العام لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنّ الإحصائيات الفنية دلّت علي زيادة عدد الزائرين لموقع إرنا حتي 30 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً بأنّ عدد الزائرين لموقع إرنا «متعدد الوسائط» شهد طفرة من 10 ملايين زائر الي 40 مليونا خلال الفترة من 21 مارس حتي 21 مايو 2018.

و وصف هاشمي تواجد وكالة إرنا علي صفحات ومواقع الأجواء الافتراضية بأنها ملفتة للإنتباه لتضاعفها، ما يعني أنّ هذه الوكالة حصلت علي توطيد لمكانتها بين هذه الأوساط الاعلامية الجديدة، فضلاً عن انتشار أخبارها علي مواقع التيليغرام والتويتر.

وشارك في هذا الملتقي مدراء اعلاميون كبار و رؤساء تحرير وفرق تخصصية محلية وأجنبية ورؤساء مراكز الوكالة في المحافظات وخبراء.

واُقيم أمس الإجتماع التمهيدي لهذا الملتقي الذي ستستمر إقامته يومين وستكون كلمة الإختتام عصر غد الثلاثاء للدكتور «حسام الدين آشنا» المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية.

وسيُلقي خلال الإجتماع المتحدث باسم وزارة الخارجية «بهرام قاسمي» ومسؤولون عن المجلس الأعلي للامن القومي و وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي و وزارة الاستخبارات ومنظمة التخطيط والبرمجة كلمات.

وتمت علي هامش الملتقي إزاحة الستار عن موقع العلاقات العامة التابع لوكالة إرنا و ايرنابلاس، كما تم تكريم اُسَر شهداء وكالة إرنا إثر حادث تحطم طائرة سي 130.

وتعرف وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية اختصارا بـ'إرنا' (IRNA) وهي وكالة الأنباء الرسمية في إيران تأسست عام 1934 تحت عنوان وكالة «بارس» لبث أخبار الوطن والعالم.

وبعد انتصار الثورة الإسلامية بموجب قرار من مجلس الثورة تغير اسم وكالة انباء بارس إلي وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بموجب قرار صادق عليه مجلس الشوري الإسلامي.

وتتمتع الوكالة بوجود 54 مكتباً لها في المحافظات و22 مكتباً خارج البلاد تبث أخبارها ب8 لغات.

انتهي** ع ج** 1837

