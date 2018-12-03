انخفاض نسبة استيراد السلع عن طريق جمارك محافظة كرمانشاه

واضاف حيدري اليوم الاثنين في حوار مع ارنا انه بلغ مجموع السلع المستوردة عن طريق جمارك كرمانشاه خلال هذه الفترة 17 مليونا و 802 الف و 80 دولارا بزنة 10 الاف و 139 طنا.

وبين حيدري ان حجم الاستيراد عن طريق جمارك منفذ برويز خان الحدودي التابع للمحافظة خلال المدة المذكورة بلغ 14 مليونا و 292 الفا و 918 دولارا بزنة 2950 طنا مسجلا انخفاضا بنسبة 43% وزنا وقيمة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

وقال مدير عام جمارك محافظة كرمانشاه ان الصين احتلت المركز الاول في وارداتها عن طريق جمارك المحافظة حيث بلغت قيمتها 7 ملايين و 459 الفا و 923 دولارا بوزن 914 طنا تلاها العراق ثانيا بمبلغ 3 ملايين و 266 الفا و 32 دولارا بوزن 6241 طنا و ايطاليا ثالثا بمبلغ مليونين و 216 الفا و 791 دولارا بوزن 372 طنا.

انتهي**م م** 1837

