انخفاض نسبة استيراد السلع عن طريق جمارك محافظة كرمانشاه

كرمانشاه/3كانون الاول/ديسمبر/ارنا- قال مدير عام جمارك محافظة كرمانشاه(غرب) 'خليل حيدري' انه انخفضت نسبة استيراد السلع خلال الاشهر الثمانية الاخيرة عن طريق جمارك المحافظة بنسبة 37% وزنا وقيمة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

واضاف حيدري اليوم الاثنين في حوار مع ارنا انه بلغ مجموع السلع المستوردة عن طريق جمارك كرمانشاه خلال هذه الفترة 17 مليونا و 802 الف و 80 دولارا بزنة 10 الاف و 139 طنا.
وبين حيدري ان حجم الاستيراد عن طريق جمارك منفذ برويز خان الحدودي التابع للمحافظة خلال المدة المذكورة بلغ 14 مليونا و 292 الفا و 918 دولارا بزنة 2950 طنا مسجلا انخفاضا بنسبة 43% وزنا وقيمة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وقال مدير عام جمارك محافظة كرمانشاه ان الصين احتلت المركز الاول في وارداتها عن طريق جمارك المحافظة حيث بلغت قيمتها 7 ملايين و 459 الفا و 923 دولارا بوزن 914 طنا تلاها العراق ثانيا بمبلغ 3 ملايين و 266 الفا و 32 دولارا بوزن 6241 طنا و ايطاليا ثالثا بمبلغ مليونين و 216 الفا و 791 دولارا بوزن 372 طنا.
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انخفاض نسبة استيراد السلع عن طريق جمارك محافظة كرمانشاه

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