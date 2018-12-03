العميد سلامي: زوال هيمنة أمريكا علي المنطقة

ووصف العميد 'حسين سلامي' ، في الملتقي الثاني للتعبويين في جامعة الأمام الصادق (ع)، الطلاب بأنهم الباحثين عن الحقيقة والذين يلعبون دورا رئيسيا في تنمية المجتمع فكريا، وقال إن القوة ونطاق التفكير والفكر والاعتقاد، تعكس قوة المجتمع، والنصر والفشل في الحروب والمنافسات الرئيسية هما من المسائل التي تهم العقل ؛ فإذا كان المجتمع يشعر ويعتقد بالانتصار علي العدو، فإنه بالتأكيد يهزم العدو، ولا علاقة له بالعدد و الامكانيات. هذه الحقائق قد تم اختبارها في صدر الإسلام.

وشدد علي دور وأهمية الفكر والتفكير في كرامة ومهانة المجتمعات، وقال: يسعي الأعداء إلي التغلب علي تفكير وفكر المسلمين، لأن كل من يستطيع أن يهيمن علي أفكار المجتمع سيتمكن من الهيمنة والتحكم بهذا المجتمع.

وصرح نائب قائد قوات الحرس الثوري: خلال فترة الدفاع المقدس، قاتلنا الأمريكيين مباشرة في الخليج الفارسي، ربما لا يمكن تصديقه من قبل الكثيرين؛ في ذلك الوقت والتي لم نكن نمتلك الامكانيات الحالية، تمكنا من مواجهة امريكا عسكريا، فكيف اليوم .

وأشار إلي اجراءات وأفكار الشهيد 'طهراني مقدم' باستهداف حاملات الطائرات، بالصواريخ البالستية في حال وجود أي تهديد أو خطأ من جانبهم، وقال: إن تحقيق هذه التقنية المتقدمة أنهي قصة حاملات الطائرات في المنطقة وافضي الي تراجع الامريكيين، اليوم و بفضل الثورة الإسلامية، تم القضاء علي السلطة السياسية والهيمنة الأمريكية علي المنطقة، ومنذ بضعة أعوام، أعلن القادة العسكريون الأمريكيون أن حاملات الطائرات ماهي الا قطع حديد بالية ومخازن للعتاد .

وصرح نائب قائد قوات الحرس الثوري: إن الإنجازات الدفاعية والعلمية التي حققناها اليوم كنا نتمناه ذات يوم، ولكن بفضل الثورة الإسلامية والتوجيه الذكي للإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الاسلامية، تمكنا من بلوغ هذه المكانة.

وأشار العميد سلامي الي الأعمال الإرهابية وتشكيل داعش من قبل الأمريكيين في المنطقة، وقال، أن محاولاتهم لإلحاق الضرر بالمقاومة بواسطة الجماعات الإرهابية قد أدت إلي ظهور قوة هائلة في سوريا والعراق واليمن، والتي تهدد اليوم الكيان الصهيوني. لقد أنفقوا أكثر من 7 تريليونات دولار علي داعش، لكن نتائجه وانتصاراته كانت للثورة الإسلامية والمقاومة.

وأضاف، إن إيران الإسلامية تقف ضد كل مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية وهزمت الاغتيالات والعقوبات والتهديدات الأمريكية. يعرف الأميركيون أن جميع القوي التي تجرؤ اليوم علي الوقوف في وجه الولايات المتحدة ومعارضة سياساتها هي نتيجة لانتصار جبهة المقاومة.

انتهي** 2344

