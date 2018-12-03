مسؤول في الخارجية

يزد و اصفهان و فارس تشكل المثلث الذهبي للسياحة في ايران

يزد/3كانون الاول/ديسمبر/ارنا- وصف مسؤول في مكتب ممثلية الخارجية في يزد 'سعيد شعبان' محافظة يزد( وسط ) التي تشتهر بمحافظة الملاقف الي جانب محافظتي اصفهان (وسط) وفارس (جنوب) بانها تشكل المثلث الذهبي للسياحة في ايران.

واكد شعبان اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا علي ضرورة تسيير رحلات جوية دولية في مطار يزد في اطار تعزيز البني التحتية للسياحة فيها .
واشار إلي تقديم بعض التسهيلات السياحية في المدينة في مجال صدور تاشيرات للسياح و رجال الاعمال الاجانب الذين يرغبون بزيارة يزد.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار شعبان الي طرح موضوع عقد التوأمة بين مدن ايرانية و مختلف مدن في دول العالم و اكد انه تم توقيع عشرين مذكرة تفاهم في هذا المجال.
واضاف انه تم تمهيد عقد التوأمة بين يزد و مدينة لينز النمساوية وسيتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال عام 2019 كما هناك جهود تجري في مختلف المجالات الثقافية و الجامعية لتعزيز السياحة فيها.
وحول مقومات يزد الاقتصادية اكد شعبان ان المدينة تتميز بصناعة الزجاح و السراميك و المواد المنجمية و انطلاقا من ذلك نعمل علي استقطاب الوفود الاقتصادية من دول الجوار لتفقد الانشطة التي تجري في هذه المجالات.
وفيما اشار الي زيارة سفراء كل من النمسا واسبانيا و بريطانيا لمدينة يزد قال انه تم تسجيل خمسة من المعالم الاثرية لمدينة يزد في قائمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة (يونسكو) التي تتضمن النسيج التاريخي للمدينة و حديقتي دولت اباد و بهلوان و قناتي زارتش و حسن اباد للماء.
يذكر ان يزد تعد اولي مدينة في العالم تم انشاء ابنيتها من الطوب و تشتهر بمدينة الملاقف.
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يزد و اصفهان و فارس تشكل المثلث الذهبي للسياحة في ايران

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