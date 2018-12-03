قوات “التحالف” تنفذ عدواناً علي مواقع للجيش السوري بريف حمص

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إن قوات “التحالف الدولي” اعتدت بعدة صواريخ حوالي الساعة الثامنة من مساء الاحد علي بعض مواقع الجيش السوري في جبل الغراب جنوب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وبين المصدر العسكري أن الأضرار اقتصرت علي الماديات فقط.

واعتدي طيران “التحالف الأمريكي” منذ إنشائه من خارج مجلس الأمن بقيادة واشنطن أكثر من مرة علي مواقع للجيش السوري في منطقة التنف ومحيطها في البادية السورية ما أدي إلي ارتقاء عدد من الشهداء إضافة إلي وقوع خسائر مادية.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا تشكل بزعم مقاتلة تنظيم “داعش” الإرهابي نفذ خلالها آلاف الطلعات الجوية وفشل في وقف تمدد التنظيم التكفيري وتحقيق أي نتائج علي الأرض بسبب عدم الجدية في الحرب علي الإرهاب كما ارتكب عشرات المجازر في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور وحلب راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين.

انتهي ** 1837

