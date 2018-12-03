تدشین 22 الف وحدة سكنیة فی مناطق الزلزال بكرمانشاه قریبا

وخلال اجتماع عقد فی مدینة كرمانشاه الاحد قال مهدیان، اننا نبذل كل جهودنا للانتهاء من انشاء الوحدات السكنیة القرویة فی المناطق المنكوبة بالزلزال فی كرمانشاه حتي نهایة العام (الایرانی) الجاری (ینتهی فی 20 اذار/مارس 2019).

واشار الي ان 106 الاف وحدة سكنیة تضررت بصورة كلیة او جزئیة خلال زلزال العام الماضی واضاف، ان 65 الفا منها كانت بحاجة الي ترمیم حیث تم الانتهاء من 54 الفا منها لغایة الان وان ترمیم البقیة جار فی الوقت الحاضر.

واوضح بان الجدولة الزمنیة تتضمن الانتهاء من انشاء جمیع الوحدات السكنیة فی مناطق الزلزال فی كرمانشاه حتي نهایة العام الایرانی القادم (20 اذار /مارس 2020) وقال، اننا سنبذل جهودنا لاتمام ذلك حتي نهایة الخریف القادم.

یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة علي مقیاس ریختر ضرب غرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی / نوفمبر العام الماضی ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین اضافة الي تضرر اكثر من مائة الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة.

ومنذ ذلك الحین حدثت الاف التوابع الزلزالیة التی بلغ عدد منها اكثر من 6 درجات.

انتهي ** 2342

