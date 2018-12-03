اواصر المحبة والتعاطف بين الشعبين الايراني والهندي اهم رصيد لتطوير العلاقات الثقافية

جاء ذلك خلال استقبال ابراهيمي تركمان الاحد رئيس مجلس العلاقات الهندي ويناي ساهاسرابودة، خلال زيارته الي طهران للمشاركة في ندوة 'الاواصر اللغوية بين الفارسية والسنسكريتية'.

واضاف عضو المجلس الاعلي للثورة الثقافية، ان عمق العلاقات الثقافية بين البلدين قد بلغت حدا بحيث ان تاريخ اي شعبين لم يكن قريبا من بعضهما بعضا لهذا الحد ولو اردنا ان تكون لنا هكذا علاقات مع دولة بعيدة فان الامر بحاجة الي قرون من الزمن.

واكد بان دين الاسلام هو دين السلام والمحبة مع جميع الاديان الاخري الا ان البعض يستغله اليوم لارتكاب اعمال العنف.

من جانبه اقترح رئيس مجلس العلاقات الثقافية الهندي خلال اللقاء ضرورة تاسيس مركز لدراسات الاديان في ايران لتوفير الارضية لتعرف العلماء الهنود علي ايران الاسلامية وقال، ان الاسلام الذي تطبقه ايران هو نسخة متقدمة للاسلام ينظر الي المستقبل ويحظي باحترام خاص في العالم.

واكد علي استمرار التعاون الثقافي بين البلدين وقال، ان اللغة ليست مجرد كلمات فقط بل تحمل معها الفلسفة والرؤية للعالم والثقافة وان المشتركات اللغوية من شانها ان تؤدي لتعزيز التعاطي بين البلدين.

ووصف العلاقات بين الهند وايران بانها عميقة وقوية جدا من الناحية الثقافية والتاريخية منذ عهود قديمة.

انتهي ** 2342

