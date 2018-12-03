ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

طهران / 3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها وتهدد الاخرين بمعاقبتهم ان التزموا به.

وفي الرد علي تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي اتهم ايران بانتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، كتب ظريف في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماع 'تويتر': ان 'السريالية' قد اصبحت الان منهج الولايات المتحدة في السياسة الخارجية؛ ففي الوقت الذي انتهكت هي نفسها القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وحتي انها تهدد بمعاقبة من لا يريدون انتهاك القرار عبر عدم اتباع الحظر اللاقانوني الاميركي، تتهم ايران كذبا بانتهاكها لذلك القرار. انه نفاق! .
وكان وزير الخارجية الاميركي قد اتهم ايران في وقت سابق بانها انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي من خلال اختبار صاروخ باليستي متوسط المدي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ظريف

اميركا

القرار الاممي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

معظم المشاهدات

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

القوة الدفاعية الايرانية رسالة سلام

وزير الدفاع الايراني في تصريح لوكالة إرنا:

القوة الدفاعية الايرانية رسالة سلام

إطلاق خط نقل جوي بين إصفهان والدوحة

إطلاق خط نقل جوي بين إصفهان والدوحة

طهران تستضيف مؤتمر رؤساء برلمانات ست دول لمواجهة الإرهاب

طهران تستضيف مؤتمر رؤساء برلمانات ست دول لمواجهة الإرهاب

طلب استجواب رئيس المجلس لم يبلغ حد النصاب

رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الشوري الاسلامي:

طلب استجواب رئيس المجلس لم يبلغ حد النصاب

أحدث الأخبار

الحكومة الايرانية تقر لائحة ميزانية البلاد للعام القادم

الحكومة الايرانية تقر لائحة ميزانية البلاد للعام القادم

اواصر المحبة والتعاطف بين الشعبين الايراني والهندي اهم رصيد لتطوير العلاقات الثقافية

رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية:

اواصر المحبة والتعاطف بين الشعبين الايراني والهندي اهم رصيد لتطوير العلاقات الثقافية

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

قاسمی: بومبیو استند الي قرار اممی خرقته حكومة بلاده

قاسمی: بومبیو استند الي قرار اممی خرقته حكومة بلاده

ظريف: اميركا تزود القاعدة وداعش باسلحة متطورة

ظريف: اميركا تزود القاعدة وداعش باسلحة متطورة

موضوعات مرتبط