ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

وفي الرد علي تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي اتهم ايران بانتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، كتب ظريف في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماع 'تويتر': ان 'السريالية' قد اصبحت الان منهج الولايات المتحدة في السياسة الخارجية؛ ففي الوقت الذي انتهكت هي نفسها القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وحتي انها تهدد بمعاقبة من لا يريدون انتهاك القرار عبر عدم اتباع الحظر اللاقانوني الاميركي، تتهم ايران كذبا بانتهاكها لذلك القرار. انه نفاق! .

وكان وزير الخارجية الاميركي قد اتهم ايران في وقت سابق بانها انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي من خلال اختبار صاروخ باليستي متوسط المدي.

انتهي ** 2342

