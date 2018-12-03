ظريف: اميركا تزود القاعدة وداعش باسلحة متطورة

طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا تعمل حاليا علي ارسال اسلحة متطورة الي القاعدة وداعش علي نطاق واسع.

وفي تغريدة له اليوم الاحد علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' كتب ظريف: يبدو ان المشاركة في جرائم الحرب السعودية والاماراتية عبر الدعم التسليحي والاستخباري واللوجيستي، غير كافية بالنسبة للولايات المتحدة لذا فانها تعمل حاليا علي ارسال اسلحة متطورة الي متطرفين كالقاعدة وداعش.
واضاف: اولا في سوريا، والان في اليمن، والهدف هو زعزعة الاستقرار بصورة دائمة لتبرير سياساتهم الشريرة.
واوردت صحيفة 'الغارديان' البريطانية تقريرا ذكرت فيه بان التحالف السعودي بنقضه لقانون 'المستهلك النهائي' قد اوصل الاسلحة الغربية الي يد مجموعات ارهابية.
وجاء في جانب من التقرير انه بين عامي 2011 و 2014 اشتري السعوديون والاماراتيون 2600 عربة مدرعة من طراز 'اشكوش' من اميركا حيث وصلت جميعها الي يد جماعات ارهابية مختلفة.
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ظريف: اميركا تزود القاعدة وداعش باسلحة متطورة

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