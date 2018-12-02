الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

وفي بيان صدر مساء اليوم الأحد، اشارت دائرة الجمارك الايرانية ان عائدات الصادرات غير النفطية للبلاد خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الإيراني الحالي، بلغت 31 مليار و491 مليون دولار.

وبحسب البيان، فقد وصل حجم الصادرات غير النفطية المذكورة الي 75 مليون و270 ألف طن، مما يظهر زيادة بنسبة 12,96 بالمئة من حيث السعر بالدولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت الصادرات الايرانية خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الإيراني الحالي، المكثفات الغازية بقيمة مليارين و776 مليون دولار، والبروبان المسال بقيمة مليار و339 مليون دولار، والزيوت الخفيفة وسائر المنتجات النفطية الأخري ما عدا البنزين، بما يبلغ المليار و101 مليون دولار.

إنتهي**أ م د/ ح ع **

