الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

طهران/2 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت الجمارك الإيرانية عن بلوغ فائض ميزان التجارة الخارجية الإيرانية الي ملياري دولار، وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 13 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الحالي حسب التقويم الايراني (بدأ في 21 آذار/مارس)؛ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي بيان صدر مساء اليوم الأحد، اشارت دائرة الجمارك الايرانية ان عائدات الصادرات غير النفطية للبلاد خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الإيراني الحالي، بلغت 31 مليار و491 مليون دولار.
وبحسب البيان، فقد وصل حجم الصادرات غير النفطية المذكورة الي 75 مليون و270 ألف طن، مما يظهر زيادة بنسبة 12,96 بالمئة من حيث السعر بالدولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتضمنت الصادرات الايرانية خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الإيراني الحالي، المكثفات الغازية بقيمة مليارين و776 مليون دولار، والبروبان المسال بقيمة مليار و339 مليون دولار، والزيوت الخفيفة وسائر المنتجات النفطية الأخري ما عدا البنزين، بما يبلغ المليار و101 مليون دولار.
إنتهي**أ م د/ ح ع **



برچسب ها

اقتصاد

الصادرات غير النفطية

ميزان التجارة

الجمارك

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

معظم المشاهدات

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی..

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

أحدث الأخبار

الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

هزيمة الفريق النيوزلندي أمام منافسه الإيراني

خلال منافسات بطولة العالم لكرة الطاولة للشباب؛

هزيمة الفريق النيوزلندي أمام منافسه الإيراني

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

موضوعات مرتبط