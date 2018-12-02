المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'علي نجفي خوشرودي' ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف حضر اجتماع اللجنة النيابية اليوم الاحد للرد علي اسئلة النواب.

وفي تصريح له اليوم اشار نجفي خوشرودي الي ان عددا من النواب طرحوا خلال الاجتماع اسئلة بشان قضايا عديدة تضمنت 'حادث الدنمارك ومواقف بعض الدول الاوروبية نظرا للظروف الراهنة'، و'ظروف الشيعة في نيجيريا'، و'العلاقات بين ايران ودول الجوار الشرقية والجنوب شرقية'، و'تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية'، و'غسيل الاموال'.
ولفت المسؤول البرلماني الي ان ظريف اكد في تصريحاته خلال الاجتماع ان مواجهة الحظر ومراقبة الظروف الاقتصادية تأتي علي سلّم برامج الخارجية؛ منوها في السياق الي انشاء المعاونية الاقتصادية وتقييم اداء البعثات الايرانية وفقا للمؤشرات الاقصادية.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قال في تصريح للصحفيين اليوم الاحد عقب حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، قال ان 'نواب الشعب طرحوا اسئلة واسعة تضمنت اجراءات وزارة الخارجية في المجالات الاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار وتعيين السفراء'.
و وصف ظريف اسئلة النواب بانها 'مفيدة للغاية'؛ مبينا ان عددا منها تعلقت بموضوع غسيل الاموال 'وانني اكّدت بان تصريحاتي كانت واضحة تماما في هذا الخصوص'.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

مسؤول برلماني

لجنة الامن القومي البرلمانية

ظريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

معظم المشاهدات

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی..

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

أحدث الأخبار

الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

الجمارك الايرانية : زيادة بنسبة 13 بالمئة في الصادرات غير النفطية للبلاد

المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

هزيمة الفريق النيوزلندي أمام منافسه الإيراني

خلال منافسات بطولة العالم لكرة الطاولة للشباب؛

هزيمة الفريق النيوزلندي أمام منافسه الإيراني

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

الخريف في مجموعة قصور سعد آباد

موضوعات مرتبط