المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ظريف قام بالرد علي اسئلة النواب

وفي تصريح له اليوم اشار نجفي خوشرودي الي ان عددا من النواب طرحوا خلال الاجتماع اسئلة بشان قضايا عديدة تضمنت 'حادث الدنمارك ومواقف بعض الدول الاوروبية نظرا للظروف الراهنة'، و'ظروف الشيعة في نيجيريا'، و'العلاقات بين ايران ودول الجوار الشرقية والجنوب شرقية'، و'تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية'، و'غسيل الاموال'.

ولفت المسؤول البرلماني الي ان ظريف اكد في تصريحاته خلال الاجتماع ان مواجهة الحظر ومراقبة الظروف الاقتصادية تأتي علي سلّم برامج الخارجية؛ منوها في السياق الي انشاء المعاونية الاقتصادية وتقييم اداء البعثات الايرانية وفقا للمؤشرات الاقصادية.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قال في تصريح للصحفيين اليوم الاحد عقب حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، قال ان 'نواب الشعب طرحوا اسئلة واسعة تضمنت اجراءات وزارة الخارجية في المجالات الاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار وتعيين السفراء'.

و وصف ظريف اسئلة النواب بانها 'مفيدة للغاية'؛ مبينا ان عددا منها تعلقت بموضوع غسيل الاموال 'وانني اكّدت بان تصريحاتي كانت واضحة تماما في هذا الخصوص'.

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