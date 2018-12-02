منتجات النانو الايرانية في معرض العالم الاسلامي للعلوم والتكنولوجيا

دوحة/2 كانون الاول/ديسمبر/إرنا - ضمّ معرض مسقط للعلوم والتكنولوجيا للدول الإسلامية، أحدث المنتجات في مجالات تكنولوجيا النانو، وطب النانو في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت السفارة الايرانية لدي عمان، أن اجتماع تبادل التجارب والخبرات العلمية والتقنية (STEP) لدي الدول الإسلامية انطلق اليوم الاحد بحضور 60 عالما من 17 دولة، ويستمر باعماله علي مدي أربعة أيام في جامعة السلطان قابوس؛ وقد شارك السفير الايراني في مسقط حجة الإسلام نوري شاهرودي الي جانب وفد علمي ايراني في مراسم افتتاح هذا الاجتماع.
بدوره، أشار رئيس مركز أبحاث تكنولوجيا النانو في جامعة طهران للعلوم الطبية 'رسوال ديناروند' خلال كلمة له بمراسيم الافتتاح، اشار إلي ان ايران احرزت المركز الرابع عالميا في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ مؤكدا ضرورة التواصل بين الدول الإسلامية في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وتأتي أهداف هذا الاجتماع في إطار دراسة ثلاث قضايا رئيسية، بما يشمل المياه والطاقة والصحة.
انتهي**ح ح/ ح ع**



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منتجات النانو الايرانية في معرض العالم الاسلامي للعلوم والتكنولوجيا

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