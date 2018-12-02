منظمة السیاحة العالمیة تؤكد دعمها للجهود الایرانیة

وأعرب بولولیكاشفیلي فی نص الرسالة عن سعادته باللقاء الذی جمعه مع رئیس منظمة التراث الثقافی فی إطار زیارته الي الجمهوریة الإسلامیة للمشاركة فی الدورة الاربعین لاجتماع أعضاء منظمة السیاحة العالمیة فی همدان (غرب).

وأكد، المسؤول الدولی: لا شك ان إجتماع العام فی همدان حمل رسالة قویة الي القطاع السیاحی فی الجمهوریة الإسلامیة ویكشف انه من الممكن الإعتماد علي الدعم والتوجیه التام لهذه المنظمة (UNWTO).

وتابع فی ذات السیاق موجها خطابه الي مونسان، 'ان دعمكم الشخصی والثقة بالقطاع السیاحی بوصفه ینبوع النمو الإقتصادی والتنمیة المستدیمة بعث علي السرور لدی معربا عن شكره حیال المباحثات التی أجریت فی هذا الصدد'.

كما أكد بولولیكاشفیلي الاستعداد التام لمنظمة السیاحة العالمیة لدعم جهود الجمهوریة الإسلامیة فی تعزیز القطاع السیاحی.

علما بأن الأمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة 'زوراب بولولیكاشفیلي' كان قد زار إیران بهدف المشاركة فی الإجتماع السنوی الأربعین لأعضاء هذه المنظمة فی مدینة همدان (غرب).

واستضافت همدان، عاصمة التاریخ والحضارة الإیرانیة، الاجتماع السنوی الأربعین لأعضاء منظمة السیاحة العالمیة، بمشاركة 80 عضوا من 30 بلدا ، فی الفترة من 12 الی 15 تشرین الثانی/نوفمبر المنصرم.

إنتهی**أ م د/ ح ع**

