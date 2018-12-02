رئيس منظمة الدفاع المدني :

البلد بحاجة إلي نظام دفاع سيبراني محلي

طهران/2 كانون الاول/ديسمبر/إرنا - قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران 'العميد غلامرضا جلالي' : إن البلاد بأمس الحاجة إلي نظام دفاع سيبراني محلي.

وفي تصريح له اليوم الاحد بمعرض الصناعة المحلية للدفاع السيبراني في طهران،، أكد العميد جلالي انه اذا ما نشبت حرب في العالم فلا شك أن الحرب السيبرانية ستشكل جزءا منها.
ونوه رئيس منظمة الدفاع المدني، الي دور شبكة الإنترنت الوطنية في هذا الاطار؛ مبينا أن تطلعات الأوروبيون في استخدام الإنترنت الأوروبية حاليا يشير الي أهمية ذلك؛ مضيفا ان هؤلاء يرون بان عدم استخدام الانترنت الوطنية يعني التعويل في كافة شؤونهم علي الانترنت الأمريكية.
واضاف جلالي، 'إن الأمريكيين بدورهم يستخدمون منتجاتهم الوطنية في إطار البنية التحتية الخاصة بهذه المنتجات، ونحن ايضا بحاجة إلي صناعة محلية للدفاع السيبراني قادرة تنظيم منتجات الدفاع السيبراني في اطار امني بغية حمايتها القصوي امام الهجمات أولاً، ثم نتجة الي طاقات الشركات المعرفية والتقنية وايضا اصحاب الصناعات، الي جانب الطاقات الحكومية بالتعاون مع الدفاع المدني بوصفه كيانا مشرفا وستراتيجيا، وبالتالي السعي للانتفاع منها محليا'.
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البلد بحاجة إلي نظام دفاع سيبراني محلي

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