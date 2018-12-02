طالبان تنفي المزاعم الأمريكية بشأن استلام السلاح من إيران

واعتبر المتحدث باسم حركة طالبان 'قاري محمد يوسف احمدي' هذه المزاعم الأمريكية بأنها عارية عن الصحة، قائلا : ان طالبان لم تتلق أي أسلحة عسكرية من إيران حتي الآن.

وبحسب قاري محمد، 'فقد حصلت طالبان علي أسلحتها من خلال حركاتها الجهادية السابقة ولديها العديد من الأسلحة في أنحاء مختلفة من أفغانستان بينما الجزء الكبير من أسلحتنا الحديثة هي غنيمة مأخوذة من العدو'؛ علي حد قوله.

واضاف المتحدث باسم طالبان أن 'الولايات المتحدة وبهذه المزاعم تسعي لصرف انتباه الشعب الأمريكي والراي العام الدولي تجاه هزيمتها الكبيرة التي تلقتها في حرب أفغانستان'.

وكان رئيس ما يسمي بـ 'فريق الاجراء الخاص ضد ايران' بوزارة الخارجية الاميركية 'برايان هوك' زعم في تصريح له (الجمعة) وعرضه قطعا من السلاح، ان 'القطع المعروضة هي من أسلحة ايرانية وقد تستخدمها طالبان في الحرب'.

الجدير بالذكر، أن 'هوك' قام بتقديم هذه الأسلحة بعد أن طالب مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف بيع أسلحته للسعودية.

و في معرض ردها علي اتهامات بريان هوك الأخيرة اعتبرت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول في بيان، هذه الاتهامات بأنها محاولة واشنطن للقرع علي طبول ايرانوفوبيا في أفغانستان.

وجاء في هذا البيان أيضا أن التصريحات جاءت من أجل عرقلة العلاقات بين البلدين الشقيقين إيران وأفغانستان وتضليل الرأي العام وتبرير اجراءات واشنطن غير الواضحة في أفغانستان.

انتهي**ح ح/ ح ع**

