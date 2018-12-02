المصارع الايراني للوزن الثقيل يحصد الميدالية الذهبية لبطولة 'كأس الروسا'

مسكو/2 كانون الأول/ديسمبر/إرنا – حصد المصارع الايراني 'يدالله محبي' لوزن 125 كغم اليوم (الاحد) الميدالية الذهبية خلال المنافسات الفردية لبطولة 'كأس الروسا' للمصارعة الحرة في روسيا.

وأقيمت منافسات 'كأس الروسا' الدولية للمصارعة الحرة علي مدي يومي الأول والثاني من كانون الأول/ديسمبر 2018 في موسكو، حيث شاركت 5 منتخبات من روسيا وإيران وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان، وذلك في 6 أوزان أولمبية مختلفة.
وجرت هذه المنافسات علي شكل مجموعتين تتشكل من أربعة وثلاثة مصارعين، وقد أحرز المصارعان الايرانيان 'يد الله محبي و'عباس فروتن' الميداليتين الذهبية والفضية علي التوالي في هذه البطولة.
يذكر أن المصارع البطل والوصيف والثالث سيحصلون علي جوائز نقدية تقدر بـ 3 والفين والف دولار في بطولة 'كاس الروسا'.
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المصارع الايراني للوزن الثقيل يحصد الميدالية الذهبية لبطولة 'كأس الروسا'

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