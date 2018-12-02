أميركا ستلقي صفعة قبال اي خطأ ترتكبه ضد إيران

وأضاف العميد شكارجي مساء اليوم الأحد في تصريح للمراسلين، ان الأميركان باتوا يطرحون موضوع العدوان العسكري في إطار حربهم النفسية، مؤكدا ان ذلك ليس بالموضوع الجديد.

وتابع، انه يوجد في أميركا عدد من مراهقي السياسة الذين لا يعرفون مدي قوة إيران جيدا؛ ناصحا المسؤولين الأميركان أن يتحدثوا أولا مع قواتهم العسكرية في الخليج الفارسي وأن يبادروا بعد ذلك باطلاق التعليقات.

وصرح كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة، ان الأميركان باتوا يتفوهون بكلام من هذا القبيل الذي لا أساس له بسبب العجز الذي يعانون منه؛ مضيفا انه 'إذا إفترضنا ان كلامهم صحيح، لكن في حال إرتكاب أميركا وحلفاءها أية أخطاء سيلقون صفعة قوية من الجمهورية الإسلامية تجعلهم نادمين الي الأبد'.

وفيما يتعلق بالقوة الصاروخية الايرانية اكد القائد العسكري ان تصنيع الصواريخ يأتي في سياق الدفاع والردع وان ايران ستواصل مسار تطوير قوتها الصاروخية.

وفيما أكد ان القوة الصاروخية للجمهورية الاسلامية غير قابلة للتفاوض، صرح العميد شكارجي، انه سيتم وضع إختبار الصواريخ علي جدول الأعمال إذا تطلب الأمر ذلك.

وشدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة، ان إيران لا تحمل أية توقعات حيال مصالح البلدان الأخري؛ موضحا بالقول ان قوتنا الدفاعية تأتي في مجال الردع ولا تشكل أي تهديد للدول الأخري؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه إذا ما واجهنا أي تهديد، سنرد بقوة بالتأكيد.

وتابع، ان أميركا بوصفها المنتهكة للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن) والدولة الأكثر إنتهاكا للقانون في العالم لا يحق لها تفسير القوانين.

وفيما يخص القضية اليمنية قال : ان شخصين من المسؤولين الرسميين في أميركا أطلقوا بعض المزاعم الخاوية مؤخرا، من ان ايران تقوم بتسليح اليمن؛ مؤكدا ان الحكومة والشعب اليمنيين يتمتعان بالقوة ولا حاجة لهم بالمساعدة.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

