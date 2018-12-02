ظريف : غسيل الاموال يوجد في جميع دول العالم

طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان غسيل الاموال يوجد في ايران كما في جميع دول العالم؛ متطلعا الي اصدار قرارات حكومية وبرلمانية للحؤول دون تغلغل هذه الممارسات.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد عقب حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، اشار ظريف الي ان نواب الشعب طرحوا اسئلة واسعة تضمنت اجراءات وزارة الخارجية في المجالات الاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار وتعيين السفراء.
وفيما اكد ان اسئلة النواب كانت مفيدة للغاية، قال وزير الخارجية : ان عددا منها تعلقت بموضوع غسيل الاموال 'وانني اكّدت بان تصريحاتي كانت واضحة تماما في هذا الخصوص'.
وتابع : انا بصفتي الشخص الذي دافع دوما عن الجمهورية الاسلامية وصرح بالحقائق في كل مكان، اعلن ان حقيقة وجود غسيل الاموال في ايران كما في جميع دول العالم، لا تعني مسايرتنا وانما الاهم في ذلك هو التصدي المناسب لظاهرة غسيل الاموال.
واوضح ان ممارسات غسيل الاموال تتم عبر جماعات (تهريب) المخدرات والفساد في البلاد؛ فضلا عن الاشخاص الذين ينشطون في هذا المجال من خلال التهرب عن دفع الضرائب.
وخلص ظريف الي القول : ان الجانب الاهم يكمن في اصدار قرارات من جانب الحكومة والبرلمان ليتسني لنا الحؤول دون تغلغل هذه الممارسات؛ وبطبيعة الحال ربما هناك جماعات تقتضي مصالحها ان تثير الاجواء ضد هذه الجهود.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

ظريف

غسيل الاموال

ايران

دول العالم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف : غسيل الاموال يوجد في جميع دول العالم

معظم المشاهدات

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی..

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

أحدث الأخبار

منظمة السیاحة العالمیة تؤكد دعمها للجهود الایرانیة

منظمة السیاحة العالمیة تؤكد دعمها للجهود الایرانیة

البلد بحاجة إلي نظام دفاع سيبراني محلي

رئيس منظمة الدفاع المدني :

البلد بحاجة إلي نظام دفاع سيبراني محلي

طالبان تنفي المزاعم الأمريكية بشأن استلام السلاح من إيران

طالبان تنفي المزاعم الأمريكية بشأن استلام السلاح من إيران

المصارع الايراني للوزن الثقيل يحصد الميدالية الذهبية لبطولة 'كأس الروسا'

المصارع الايراني للوزن الثقيل يحصد الميدالية الذهبية لبطولة 'كأس الروسا'

أميركا ستلقي صفعة قبال اي خطأ ترتكبه ضد إيران

كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة :

أميركا ستلقي صفعة قبال اي خطأ ترتكبه ضد إيران

موضوعات مرتبط