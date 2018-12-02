ظريف : غسيل الاموال يوجد في جميع دول العالم

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد عقب حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، اشار ظريف الي ان نواب الشعب طرحوا اسئلة واسعة تضمنت اجراءات وزارة الخارجية في المجالات الاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار وتعيين السفراء.

وفيما اكد ان اسئلة النواب كانت مفيدة للغاية، قال وزير الخارجية : ان عددا منها تعلقت بموضوع غسيل الاموال 'وانني اكّدت بان تصريحاتي كانت واضحة تماما في هذا الخصوص'.

وتابع : انا بصفتي الشخص الذي دافع دوما عن الجمهورية الاسلامية وصرح بالحقائق في كل مكان، اعلن ان حقيقة وجود غسيل الاموال في ايران كما في جميع دول العالم، لا تعني مسايرتنا وانما الاهم في ذلك هو التصدي المناسب لظاهرة غسيل الاموال.

واوضح ان ممارسات غسيل الاموال تتم عبر جماعات (تهريب) المخدرات والفساد في البلاد؛ فضلا عن الاشخاص الذين ينشطون في هذا المجال من خلال التهرب عن دفع الضرائب.

وخلص ظريف الي القول : ان الجانب الاهم يكمن في اصدار قرارات من جانب الحكومة والبرلمان ليتسني لنا الحؤول دون تغلغل هذه الممارسات؛ وبطبيعة الحال ربما هناك جماعات تقتضي مصالحها ان تثير الاجواء ضد هذه الجهود.

انتهي ** ح ع

