امريكا تسعي لتشوية سمعة الجمهورية الاسلامية

واضاف حاجي صاقي اليوم الاحد في تصريح له بمحافظة جيلان (شمال)، ان اعداء الثورة الاسلامية ومنذ اربعة عقود يحاولون ابعاء الشعب عن الثورة والنظام الاسلامي ولكن بوعي ويقظة الشعب فأن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وبيّن ان الاعداء وعن طريق الحرب الاعلامية يحاولون التأثير علي افكار وعقائد الشعب؛ مضيفا ان امريكا تبذل جهدها لتشوية سمعة الجمهورية الاسلامية في سياق محاولاتها للقضاء علي الثورة ولكن برغم هذه المؤامرة الخبيثة فأن الشعب الايراني وبفضل بصيرته تمكن من افشال جميع مؤامراتها.

كما اشارممثل ولي الفقية في الحرس الثوري الي الجهود الامريكية لحرف مسار القوي الثورية في البلاد؛ مصرحا ان واحدة من اهم الخطط الامريكية تكمن في الاخلال بركائز النظام الاسلامي عبر التاثير علي القوات الثورية لتحقق مآربها الاستعمارية.

وخلص حجة الاسلامي حاجي صادقي الي ان العلاقة الوطيدة القائمة بين الشعب وقيادته شكلت عناصر رئيسية في سيقا الدفاع عن الثورة الاسلامية وقيمها طيلة العقود الاربعة الماضية.

انتهي**م م/ ح ع**

