قائد عسكري : العدو يهدف الي بثّ الفرقة بين المسلمين

وأكد العميد مير سميعي اليوم الأحد خلال إجتماعه الودي مع عدد من الجنود من أهل السنة، ضرورة الحفاظ علي وحدة المسلمين من الشيعة والسنة قائلا، 'ان العدو يسعي من خلال إفتعال الفتن ودس المؤامرات وراء إثارة الخلافات الطائفية والدينية بيننا وبين دول المنطقة'.

واكد القائد العسكري الايراني ضرورة الحفاظ علي الأمن والمصالح الوطنية عبر تعزيز الوئام والإنسجام والإمتثال الي اوامر قائد الثورة الإسلامية والتحلي بالبصيرة والوعي.

وأشار قائد جامعة الشهيد ستاري للعلوم والفنون الجوية الي تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية؛ مؤكدا : اننا اليوم بأمس الحاجة الي تعزيز الوحدة والوئام الحقيقي فيما بيننا وذلك بالنظر الي معتقداتنا وقيمنا المشتركة.

وتابع : ان أحد التعاليم الهامة للقرآن تكمن في تعزيز الوحدة بين المسلمين التي لا تعني التخلي عن المعتقدات المذهبية بل عدم التركيز علي القضايا الخلافية، والتمسك بالقواسم المشتركة والإعتماد عليها خلال التعامل مع بعضنا الآخر وعلي الصعيدن الاسلامي والدولي.

إنتهي**أ م د / ح ع**

