سفیر ایران السابق فی الریاض : ایران والسعودیة بإمكانهما المضی قدما نحو التعامل والتعاون

جاء ذلك فی تصریح ادلي به السفیر 'صادقی' خلال ندوة تخصصیة بعنوان 'افاق العلاقات الایرانیة – السعودیة'، التی عقدت الیوم الاحد بمشاركة عدد من خبراء وباحثین فی شؤون العلاقات الدولیة بجامعة العلامة طباطبائی فی طهران.

وفی معرض تعلیقه علي التساؤلات بشان امكانیة عودة العلاقات الثنائیة بین طهران والریاض الي وضعها الطبیعی من عدمها؟ اعرب الخبیر فی الشؤون الاقلیمیة عن اعتقاده ان البلدین بامكانهما المضی قدما نحو التعامل والتعاون وذلك من خلال مفاوضات معقدة وشفافة.

وتابع صادقی، ان الریاض وطهران تستطیعان البدء فی مفاوضات شفافة من خلال تحدید وتجنب القضایا الحساسة والتركیز علي المصالح المشتركة واعتمادها علي صعید علاقاتهما المستقبلیة.

واكد السفیر الایرانی السابق فی السعودیة، ان البلدین قادران علي اقامة علاقات تكاملیة فی المجالات الاقتصادیة والثقافیة والامنیة؛ مبینا فی الوقت نفسه ان الاستمرار فی المواقف الحالیة لا یوفر ایة افاق واضحة بشأن تحسین العلاقت الثنائیة بین ایران والسعودیة.

وتطرق صادقی الي الفترة الرئاسیة للفقید ایة الله هاشمی رفسنجانی فی البلاد؛ موضحا ان الاخیر كرّس جهده علي اعادة اعمار البلد باستخدام عائدات النفط، وبما استدعي تعزیز التعاون مع السعودیة لرفع اسعار الخام فی الاسواق العالمیة انذك.

واردف، ان الراحل ایة الله هاشمی رفسنجانی قرّر فی تلك المرحلة بدء التعاون مع السعودیة؛ وعلیه فقد بُنیت علاقات قائمة علي الثقة المتبادلة بین البلدین.

وفی معرض تحلیل المرحلة الراهنة للعلاقات الایرانیة – السعودیة، فقد اكد السفیر الایرانی السابق فی الریاض ان هذه العلاقات بدأت تتراجع شیئا فشیئا، وفی ضوء قناعات السعودیین واجراءاتهم التی اخلّت بالثقة المتبادلة، بلغت هذه العلاقات مرحلة التخاصم بین الجانبین الیوم.

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