المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يتوج بلقب بطولة `كأس الروسا`

وأقيمت منافسات 'كأس الروسا' الدولية للمصارعة الحرة علي مدي يومي الأول والثاني من كانون الأول/ديسمبر 2018 في موسكو، حيث شاركت فيه 5 منتخبات من روسيا وإيران وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان في 6 أوزان أولمبية مختلفة.

واحرز المنتخب الايراني بعد انتصارات متتالية المركز الاول ليتوج بطلا لهذه المنافسات كما احرز المنتخبان الروسي والأوزبكي المرتبة الثانية والثالثة علي التوالي.

ويضم المنتخب الايراني كلا من 'نادر حاج آقانيا' للوزن 57 كغم، و'بيمان بياباني' للوزن 65 كغم، و'اميرحسين كاووسي' للوزن 74 كغم، و'أحمد بذري' 86 كغم، و'عباس فروتن' للوزن 97 كغم، و'يدالله محبي' في الوزن 125 كغم.

انتهي**ح ح / ح ع**

