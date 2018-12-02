العميد اشتري :

المجاميع المناوئة للثورة استغلت شعار حماية الشعب لبلوغ لبلوغ مآربها

سنندج/2كانون الثاني/ ديسمبر/ارنا- قال قائد قوي الامن الداخلي العميد 'حسين اشتري' : ان المجاميع المناوئة للثورة الاسلامية ومنذ انتصارها، دأبت بدعم امريكا والاستكبار العالمي علي استغلال شعار حماية الشعب لبلوغ مآربها وارتكاب الجرائم بحقهم.

واضاف العميد اشتري اليوم الاحد خلال حفل تسمية قائد شرطة محافظة كردستان (غرب)، ان معظم هذه المجاميع ذهبت الي مزبلة التاريخ وان البعض منها اليوم يحاول القيام بنشاطات مناوئة للثورة لكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل بقوة واقتدار وحزم القوات الامنية والشرطة.
واكد العميد اشتري، ان اهالي كردستان الغياري وخاصة ابّان انتصار الثورة ونمو نشاطات المجاميع المناوئة وقفوا الي جانب القوات المسلحة ودافعوا عن حدودهم واهاليهم واليوم نشهد استباب الامن والاستقرار المستدام في جميع انحاء البلاد.
واعتبر قائد قوي الامن الداخلي التآزر والتنسيق بين الشعب والمسؤولين، احد اسباب استتاب الامن والاستقرار في محافظة كردستان، وقال : ان قوات البيشمركة وقفت في بداية الثورة والي جانب القوات الامنية وحاربت تلك المجاميع المناهضة.
وبيّن العميد اشتري انه لا يوجد مكان في البلاد يعاني من عدم الاستقرار الامني؛ مضيفا ان قواتنا الامنية لها الاشراف والسيطرة الكاملة علي كل شبر من اراضي البلاد .
واشار الي المجاميع التكفيرية في الدول المجاورة وقال : ان الاستكبار ارتكب الجرائم في سوريا والعراق ويسعي الي توسيع رقعة نشاطه وايجاد عدم الاستقرار في المنطقة والترويج لمشروع 'اسلامو فوبيا' وذلك ان الشعوب اتجهت نحو الصحوة الاسلامية.
انتهي**م م/ ح ع**



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سياسي

المجاميع المناوئة

محافظة كردستان

العميد اشتري

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المجاميع المناوئة للثورة استغلت شعار حماية الشعب لبلوغ لبلوغ مآربها

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المجاميع المناوئة للثورة استغلت شعار حماية الشعب لبلوغ لبلوغ مآربها

العميد اشتري :

المجاميع المناوئة للثورة استغلت شعار حماية الشعب لبلوغ لبلوغ مآربها

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