مؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا تقيم الدورة الرابعة من اجتماعات STEP

طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا - بدأت الدورة الرابعة من اجتماعات تبادل التجارب والخبرات العلمية STEPأعمالها اليوم الثاني من كانون الأول / ديسمبر في العاصمة العمانية مسقط بالتعاون بين مؤسسة المصطفي(ص) للعلوم والتكنولوجيا و جامعة السلطان قابوس العمانية بهدف تعزيز التواصل بين علماء العالم الإسلامي.

وأفادت اللجنة الإعلامية لمؤسسة المصطفي انه حضر الاجتماع 80 عالماً من 20 دولة إلي جانب 200 مشارك من الأساتذة والطلاب والباحثين من سلطنة عمان، حيث ستركز الاجتماعات علي دراسة موضوع الماء، الطاقة والصحة، التحديات والحلول المناسبة في هذه المجالات والتعاون بين البلدان الإسلامية.
وأشارت نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقي في كلمة الافتتاح إلي أهمية اجتماعات STEP في تطوير العلوم والتكنولوجيا في بلدان العالم الإسلامي، مضيفة: خلال الأيام الأربعة القادمة سنستثمر الخبرة العلمية للباحثين والعلماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلي العلماء غير المسلمين العاملين في البلدان الإسلامية للتباحث حول الإنجازات، الأفكار، التجارب والتحديات التي يمرون بها في دراساتهم وجهودهم العلمية.
وقال المشرفون علي اقامة الاجتماعات إن الهدف من اجتماعات STEP هو إنشاء شبكة للتواصل بين العلماء المسلمين ورفع وتيرة التقدم العلمي في العالم الإسلامي.
وفي هذا الصدد قال عضو مجلس ادارة مؤسسة المصطفي سعيد سركار: لا يعرف العلماء المسلمون بعضهم بعضاً ولا يتواصلون. لذلك تعد STEP فرصة من اجل اجتماع العلماء المسلمين إلي جانب بعضهم البعض والارتقاء بجودة حياة المجتمع المسلم عن طريق العلم والتقنية.
وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات العلمية والمسؤولين منهم رئيس جامعة السلطان قابوس، الدكتور علي البيماني، ووزير التعليم العالي العماني، الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي والمديرالتنفيذي للدورة الرابعة من اجتماعات STEP، رسول ديناروند، وأعضاء مجلس ادارة مؤسسة المصطفي سعيدسركار وعلي بيت اللهي، ومدير التنفيذي لجائزة المصطفي، علي عمراني وغيرهم من الوجوه العلمية البارزة.
ويشارك في الاجتماع البروفيسورة جاكي يينغ والبروفيسور محمد أمين شكر اللهي الفائزان بجائزة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا في نسختيها الأولي والثانية إلي جانب عدد من أبرز أساتذة العلوم والتكنولوجيا المسلمين وغير مسلمين الذين يقيمون في البلدان الاسلامية.
وتهدف سلسلة الاجتماعات هذه إلي وضع أرضية مناسبة لتحقيق أهداف جائزة المصطفي و التعاون بين المتخصصين والعلماء في البلدان الإسلامية وتنمية الأنشطة العلمية والتكنولوجية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وستقام في الأيام الأربعة المقبلة اجتماعات وورشات عمل مختلفة منها: ورشة عمل الطاقة و الماء و الصحة و عرض أحدث المنجزات في المجالات الثلاثة آنفة الذكر وقصة نجاح الفائزين بجائزة المصطفي بنسختيها الأولي والثانية وعرض المنجزات العلمية التي حققها علماء عمان الشباب والعلماء الحاضرون من البلدان الأخري و دراسة عوائق تنمية العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية واجتماع EISA لتعرف الصناعيين علي منجزات العلماء المسلمين (Exposure of Industries to Scientists Achievements).
الجدير بالذكر أن معرض (EISA) يقام بالتزامن مع اجتماعات STEP 2018 بمشاركة 25 شركة من 12 بلداً لتعرض آخر إنجازاتها العلمية والتكنولوجية في إطار منتجات عملية وخدمات، وتقوم بمقابلات مباشرة مع المستثمرين.
ويشار إلي أن اجتماعات STEP كانت قد أطلقت من قبل مؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا لأول مرة في عام 2015 بهدف تعزيز التعاون بين العلماء المسلمين وأصبحت هذه الاجتماعات تقام بصورة سنوية، ولكن دورة فوق العادة في السابع والعشرين من فبراير إلي الثاني من مارس 2019 في باكستان بطلب من جامعة كراتشي الباكستانية.
وكانت الدورة الاولي لاجتماعات STEP قد أقيمت في طهران عام 2015، والثانية في ماليزيا بضيافة جامعة بوترا الماليزية عام 2016، فيما أقيمت الدورة الثالثة في طهران عام 2017 بالتزامن مع اسبوع منح جائزة المصطفي بنسختها الثانية وحالياً تقام النسخة الرابعة في جامعة السلطان قابوس في عمان.
انتهي ** 1837



برچسب ها

علمي آموزشي

مؤسسة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا

العاصمة العمانية مسقط

جامعة السلطان قابوس العمانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا تقيم الدورة الرابعة من اجتماعات STEP

معظم المشاهدات

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی..

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

أحدث الأخبار

قائد عسكري : العدو يهدف الي بثّ الفرقة بين المسلمين

قائد عسكري : العدو يهدف الي بثّ الفرقة بين المسلمين

فيلم `الافق الخاوي` الايراني يفوز بالجائزة الاولي لمهرجان كندا للافلام القصيرة

فيلم 'الافق الخاوي' الايراني يفوز بالجائزة الاولي لمهرجان كندا للافلام القصيرة

سفیر ایران السابق فی الریاض : ایران والسعودیة بإمكانهما المضی قدما نحو التعامل والتعاون

سفیر ایران السابق فی الریاض : ایران والسعودیة بإمكانهما المضی قدما نحو التعامل والتعاون

المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يتوج بلقب بطولة `كأس الروسا`

المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يتوج بلقب بطولة 'كأس الروسا'

المجاميع المناوئة للثورة استغلت شعار حماية الشعب لبلوغ لبلوغ مآربها

العميد اشتري :

المجاميع المناوئة للثورة استغلت شعار حماية الشعب لبلوغ لبلوغ مآربها

موضوعات مرتبط