مؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا تقيم الدورة الرابعة من اجتماعات STEP

وأفادت اللجنة الإعلامية لمؤسسة المصطفي انه حضر الاجتماع 80 عالماً من 20 دولة إلي جانب 200 مشارك من الأساتذة والطلاب والباحثين من سلطنة عمان، حيث ستركز الاجتماعات علي دراسة موضوع الماء، الطاقة والصحة، التحديات والحلول المناسبة في هذه المجالات والتعاون بين البلدان الإسلامية.

وأشارت نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقي في كلمة الافتتاح إلي أهمية اجتماعات STEP في تطوير العلوم والتكنولوجيا في بلدان العالم الإسلامي، مضيفة: خلال الأيام الأربعة القادمة سنستثمر الخبرة العلمية للباحثين والعلماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلي العلماء غير المسلمين العاملين في البلدان الإسلامية للتباحث حول الإنجازات، الأفكار، التجارب والتحديات التي يمرون بها في دراساتهم وجهودهم العلمية.

وقال المشرفون علي اقامة الاجتماعات إن الهدف من اجتماعات STEP هو إنشاء شبكة للتواصل بين العلماء المسلمين ورفع وتيرة التقدم العلمي في العالم الإسلامي.

وفي هذا الصدد قال عضو مجلس ادارة مؤسسة المصطفي سعيد سركار: لا يعرف العلماء المسلمون بعضهم بعضاً ولا يتواصلون. لذلك تعد STEP فرصة من اجل اجتماع العلماء المسلمين إلي جانب بعضهم البعض والارتقاء بجودة حياة المجتمع المسلم عن طريق العلم والتقنية.

وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات العلمية والمسؤولين منهم رئيس جامعة السلطان قابوس، الدكتور علي البيماني، ووزير التعليم العالي العماني، الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي والمديرالتنفيذي للدورة الرابعة من اجتماعات STEP، رسول ديناروند، وأعضاء مجلس ادارة مؤسسة المصطفي سعيدسركار وعلي بيت اللهي، ومدير التنفيذي لجائزة المصطفي، علي عمراني وغيرهم من الوجوه العلمية البارزة.

ويشارك في الاجتماع البروفيسورة جاكي يينغ والبروفيسور محمد أمين شكر اللهي الفائزان بجائزة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا في نسختيها الأولي والثانية إلي جانب عدد من أبرز أساتذة العلوم والتكنولوجيا المسلمين وغير مسلمين الذين يقيمون في البلدان الاسلامية.

وتهدف سلسلة الاجتماعات هذه إلي وضع أرضية مناسبة لتحقيق أهداف جائزة المصطفي و التعاون بين المتخصصين والعلماء في البلدان الإسلامية وتنمية الأنشطة العلمية والتكنولوجية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وستقام في الأيام الأربعة المقبلة اجتماعات وورشات عمل مختلفة منها: ورشة عمل الطاقة و الماء و الصحة و عرض أحدث المنجزات في المجالات الثلاثة آنفة الذكر وقصة نجاح الفائزين بجائزة المصطفي بنسختيها الأولي والثانية وعرض المنجزات العلمية التي حققها علماء عمان الشباب والعلماء الحاضرون من البلدان الأخري و دراسة عوائق تنمية العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية واجتماع EISA لتعرف الصناعيين علي منجزات العلماء المسلمين (Exposure of Industries to Scientists Achievements).

الجدير بالذكر أن معرض (EISA) يقام بالتزامن مع اجتماعات STEP 2018 بمشاركة 25 شركة من 12 بلداً لتعرض آخر إنجازاتها العلمية والتكنولوجية في إطار منتجات عملية وخدمات، وتقوم بمقابلات مباشرة مع المستثمرين.

ويشار إلي أن اجتماعات STEP كانت قد أطلقت من قبل مؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا لأول مرة في عام 2015 بهدف تعزيز التعاون بين العلماء المسلمين وأصبحت هذه الاجتماعات تقام بصورة سنوية، ولكن دورة فوق العادة في السابع والعشرين من فبراير إلي الثاني من مارس 2019 في باكستان بطلب من جامعة كراتشي الباكستانية.

وكانت الدورة الاولي لاجتماعات STEP قد أقيمت في طهران عام 2015، والثانية في ماليزيا بضيافة جامعة بوترا الماليزية عام 2016، فيما أقيمت الدورة الثالثة في طهران عام 2017 بالتزامن مع اسبوع منح جائزة المصطفي بنسختها الثانية وحالياً تقام النسخة الرابعة في جامعة السلطان قابوس في عمان.

انتهي ** 1837

