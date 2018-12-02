القوة الدفاعية الايرانية رسالة سلام

وخلال تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف العميد حاتمي بأنّ ايران استطاعت أن تستعرض أداء مجدياً وكفاءة منشودة في انتاجها الدفاعي، مؤكداً علي بلوغ وزارة الدفاع الإكتفاء الذاتي رغم الحظر المفروض علي البلاد والذي استمر منذ 40 سنة فرضه نظام السلطة والهيمنة العالمي.

وصرّح وزير الدفاع بأنّ القوة الدفاعية الايرانية تحمل رسالة سلام وصداقة وهي حامية وصائنة للإستقرار والأمن، واصفاً ايران اليوم بأنها قوة عظمي في انتاج الصواريخ والرادارات والمدرعات والطائرات المسيرة.

وأشاد العميد حاتمي بأداء الطائرات المسيرة الايرانية وبدقتها في التصويب وبأدائها العالي في المراوغة الجوية.

ولفت العميد حاتمي الي إنتاج ايران لمقاتلة «كوثر» من الجيل الرابع بأيدٍ وطنية مشيراً الي مدي تأثيرها علي رفع مستوي القوة الجوية الايرانية.

وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني: إنّ البلاد تتمتع اليوم بقوة رادعة وجهوزية عسكرية بلغت الذروة عازياً هذا المنجز العظيم الي توظيف البلاد لكفاءاتها وطاقاتها المحلية.

وأوضح العميد حاتمي أنّ ايران أرغمت أعدائها المستكبرين علي الاستسلام أمامها والرضوخ لإرادتها بفضل تحليها بالنفسية الجهادية والثورية وصبرها أمام الضغوط.

انتهي** ع ج** 1837

