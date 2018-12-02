بمشاركة مجموعة من مدراء وناشطي السينما الايرانية؛

المهرجان الدولي لأفلام المقاومة يبدأ أعماله غداً في لبنان

طهران/2 كانون الاول/ديسمبر/إرنا – سيبدأ غداً الإثنين الثالث من ديسمبر المهرجان الدولي لأفلام المقاومة في العاصمة بيروت بمشاركة مجموعة من مدراء الثقافة والسينما ومنتجي الأفلام وناشطين في سينما البلدين.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة للمهرجان الدولي لأفلام المقاومة؛ سيبدأ هذا الحدث السينمائي ترويجاً ونشراً لفكرة المقاومة و تعميم عرض أفلامها علي المستوي العالمي في إطار أسابيع تقام في عدة دول تحت تسمية «اسابيع أفلام المقاومة».
ويشارك في المهرجان عن الجانب الايراني محمد علي باشه آهنكر و محمود رضوي ومحمد حسين مهدويان ومحمد خزاعي و المدير التنفيذي لمؤسسة رواية الفتح «محمد حبيبي» والمدير التنفيذي لرابطة سينما الثورة الاسلامية الايرانية والدفاع المقدس «حسين صابري».
وسيتم خلال المهرجان عرض أعمال وثائقية وقصيرة وأربعة أفلام ايرانية طويلة وهي فلم «شجرة سَرو تحت المياه» أخرجه محمدعلي باشه آهنكر وفلم «مضيق ابوقريب» أخرجه بهرام توكلي وفلم «حدث منتصف اليوم» أخرجه محمد حسين مهدويان و فلم «امبراطور جهنم» أخرجه برويز شيخ طادي.
ونجح المهرجان الدولي لأفلام المقاومة خلال مهرجاناته السابقة بإقامة 47 اسبوعاً عَرَض خلالها افلاماً ذات صلة بالمقاومة في روسيا و كازاخستان وطاجكستان وافغانستان وتركيا و فنلندا ونيجيريا والهند وسوريا ولبنان وقطاع غزة.
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المهرجان الدولي لأفلام المقاومة يبدأ أعماله غداً في لبنان

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