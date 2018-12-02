الحوثي: أي شروط يضعها العدوان وحلفاؤه ليست الا عراقيل ستفشل المفاوضات

طهران /2 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا - قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن ، محمد علي الحوثي، ان المبعوث الاممي يدرك بعد ‏قراءة الإخفاقات في الجولات السابقة ان اي شروط يضعها العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفاؤه ليست الا عراقيل قد جربت في السابق وكانت سببا لفشل جميع المفاوضات في ذلك الوقت.

واضاف الحوثي في تغريدة له علي تويتر ‏ان تكرار هذه الشروط من قبلهم تعبر عن اجهاض لمساعيه لصنع السلام الذي يعمل للوصول اليه.
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رئيس اللجنة الثورية العليا

محمد علي الحوثي

اليمن

العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي

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الحوثي: أي شروط يضعها العدوان وحلفاؤه ليست الا عراقيل ستفشل المفاوضات

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