يونسي: الحكومة الإيرانية تؤكد علي الإسلام المناهض للعنف

و أشاد حجة الإسلام علي يونسي، في اجتماع مع رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، والوفد التركي المرافق له، بموقف حكومة أنقرة ومقاومتها ضد اعتداءات واطماع الغرب وإسرائيل، وأضاف أن التاريخ لا ينسي مثل هذه المواقف المؤيدة للعالم الإسلامي والمنطقة، ونأمل أن تستمر هذه المواقف.

ووصف إجراء وموقف الرئيس التركي أردوغان في دعم فلسطين وأهالي غزة، ضد إسرائيل وامريكا، وايضا موقفه من قتل الصحفي السعودي خاشقجي والبلد المنفذ لهذه الجريمة (السعودية) بالموقف المسؤول.

وفي جزء آخر من خطابه، اشار الي التعاون الاقتصادي والثقافي الجيد بين طهران وانقره مؤكدا علي توسيع التعاون في مجال الثقافة والدين بين الشعبين.

ويزور الوفد التركي المكون من 15 شخصية وبرئاسة رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، طهران بناء علي دعوة من الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله أراكي.

انتهي** 2344

