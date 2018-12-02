خبير في قضايا ايران والولايات المتحدة:

الدبلوماسية الايرانية الذكية عزلت اسرائيل والولايات المتحدة دولياً

نيويورك/2 كانون الاول/ديسمبر/إرنا – إعتبر الخبير في الشؤون الأمريكية والايرانية «كاوه أفراسيابي» اليوم الأحد، الدبلوماسية الايرانية الذكية حققت نجاحاً في عزل واشنطن والرياض وتل أبيب دولياً.

وفي تصريح له لمراسل وكالة إرنا قال أفراسيابي خلال تقييمه للأداء الدبلوماسي الايراني بأنّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو شخصية دبلوماسية متمرسة وذكية ذات المام بالشؤون الدولية.
وأشار أفراسيابي الي خبرة ظريف خلال توليه مهمة السفير الايراني الدائم لدي الامم المتحدة وما حصده من تجارب خلال ممارسته مهامه في الأجهزة الدبلوماسية الاخري التابعة للبلاد.
ورأي هذا المحلل بأنّ السياسة الخارجية الايرانية واجهت خلال الآونة الأخيرة ظروفاً معقدة وصعبة وكانت تخوض حرباً تاريخياً مع الولايات المتحدة لم تنته منها بعد.
ولفت هذا المحلل السياسي الي الإتفاق النووي، واصفاً إيّاه بأنه إتفاق كان سيعود علي ايران بالنفع مصرحاً بأنّ هذا النفع هو الذي جعل الولايات المتحدة تنسحب عن الاتفاق بأحادية وتسبّب لنفسها عزلة عالمية.
ودعا أفراسيابي الي ضرورة عدم وضع عراقيل في طريق ظريف خاصة في ظل الظروف الراهنة الحساسة، مؤكداً علي أهمية إسناده ودعمه للرقيّ بمستوي الدبلوماسية الايرانية علي المستوي الدولي.
وعزا أفراسيابي الغضب الأمريكي الي الإنتصارات التي حققتها ايران دبلوماسياً، منوهاً الي الغضب البادي في تصريحات حلفاء واشنطن في المنطقة بسبب تفوق ايران عليها دولياً.
وأكّد الخبير في الشؤون الأمريكية والايرانية خلال تصريحاته علي ما يمارسه الثلاثي المتكون من السعودية واسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران.
وقال هذا الخبير: إنّ هذا التحالف أراد بكل ما يملك خلق فجوة بين ايران والعراق وخلق مشاكل بين طهران و لبنان، موضحاً بأنّ مساعي ترامب ضد ايران حتي الآن باءت بالفشل.
وتطرق افراسيابي الي الحديث عن التعصبات السياسية أو العقائدية علي المستوي المحلي التي قد تلحق أضراراً فادحة لايمكن تعويضها علي المستوي الدبلوماسي، داعياً الي تسليط الضوء حالياً علي تعبئة دعم المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لصالح الإتفاق النووي ولصالح معارضة التفرّد الامريكي وغطرستها.
وأفرزت تصريحات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علي المستوي البرلماني والمحلي تداعيات سلبية عادت عليه وأدّت الي تقديم طلب استجوابه في مجلس الشوري الاسلامي، والتي تطرق خلالها الي وجود غسيل أموال في البلد.
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الدبلوماسية الايرانية الذكية عزلت اسرائيل والولايات المتحدة دولياً

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