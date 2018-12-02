سفير النمسا: إيران واحدة من أكثر الدول أمنا في العالم

همدان/ 2 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال السفير النمساوي في طهران ' اشتفان شولتز' : إيران هي واحدة من أكثر الدول أمنا في العالم، وقد أثبت معهد أبحاث معتمد من بريطانيا هذا الادعاء.

واضاف 'اشتفان شولتز' في اجتماع مع محافظ همدان (غرب) سعيد شاهرخي: النمسا هي حاليا تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وإنها عازمة علي التعاون بشكل أفضل مع إيران.
واشار الي أن العلاقة بين إيران والنمسا تعود الي 700 عام مضي، وإن همدان لعبت دورا مركزيا في العلاقات بين البلدين.
وقال السفير النمساوي في طهران إن الهدف من زيارته لهمدان، بدء التعاون في مختلف مجالات السياحة والصناعة والثقافة والزراعة والاقتصاد.
وأكد علي أهمية إنشاء الأعمال التجارية واقرار الاتصال في هذا المجال، وقال أن 97 في المئة من الشركات النمساوية المتوسطة والصغيرة الحجم تنشط في مجال السياحة، وإن بلادنا تعتبر من بين 20 دولة ثرية في العالم.
وذكر أن نقل الخبرة وقدرات المؤسسات الكبيرة والصغيرة ، وخاصة القطاع الخاص في مختلف المجالات، يمكن أن يكون مفيدا في التنمية الاقتصادية للبلدين.
ورحب السفير النمساوي بالتعاون في مجال الزراعة، ولا سيما إنشاء وإنتاج الطاقة المتجددة، وقال إن شركة بلغارية بإدارة نمساوية كانت تتعاون سابقا مع همدان في مجال الطاقات المتجددة وقد تم تطوير هذا التعاون.
وأعرب عن اهتمامه بالتنمية الثقافية مع همدان، وقال : نحن نعمل علي توسيع التعاون الثقافي بهدف الحفاظ علي التقاليد والهوية المحلية، ونحرص أن تستضيف همدان مهرجان الفيلم الأوروبي في إيران العام المقبل.
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سفير النمسا: إيران واحدة من أكثر الدول أمنا في العالم

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