إيقاف بث قناة وهابية في اقليم كردستان العراق

وأعلن عشية أمس السبت عبد اللطيف السلفي زعيم السلفيين في اقليم كردستان العراق الذي يحظي بدعم مالي من المملكة عن إيقاف القناة الناطقة بالكردية والمسماة بقناة «آموجكاري» بسبب عجز مالي.

وتُعتبر فضائية «آموجكاري» أهم فضائية تحظي بدعم وإسناد سعوديين في كردستان العراق يقوم بإدارتها السلفيون الوهابيون هناك.

ويُعرَف عبد اللطيف السلفي في اقليم كردستان العراق بأنه زعيم هذه الجماعة في الاقليم يقوم سنوياً بتدريب العشرات في إطار دورات تعليمية ومنحهم فرصا دراسية لإكمال تعليمهم في السعودية.

وتضم هذه القناة الفضائية الداعية الي الوهابية أقساماً تابعة وهي قناة إذاعية واحدة وإعلام خطي.

انتهي** ع ج** 1837

