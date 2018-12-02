إفتتاح معرضين دوليين للنسيج والملابس في طهران

وتقدم 141 شركة محلية و 80 شركة أجنبية من 9 دول إيطاليا وسويسرا ورومانيا وبلجيكا وتايوان وفرنسا وتركيا ألمانيا والصين والنمسا، أحدث منتجاتها وخدماتها في المعرض الدولي الرابع والعشرين لصناعة النسيج في إيران، وهو أكبر معرض لصناعة النسيج في الشرق الأوسط .

وفي المعرض الدولي السادس للملابس في إيران، تعرض 60 شركة ووحدة إنتاج أحدث التصاميم المبتكرة علي أساس الثقافة الإسلامية الإيرانية.

كما تعرض أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في صناعة المنسوجات والملابس وأحدث التصاميم والنماذج لتصميم وإنتاج الملابس في المعرض.

إن إقامة المنافسة وتبادل المعلومات بين مصنعي الملابس والمصدرين، وتعزيز مستويات الإنتاج المحلي، وتطوير تصميم الملابس المحلية، والمساعدة في تطوير العمالة ، والتسويق، وزيادة الصادرات وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي هي الأهداف الرئيسية للمعرض الدولي السادس لصناعة الملابس في إيران. .

ويفتح أبواب المعرضان من اليوم وحتي يوم الأربعاء 5 ديسمبر امام الزوار.

علماً إن إجمالي استهلاك المنسوجات والملابس في البلاد هو 510 ألف طن ، منها 350 ألف طن يتم توريدها من الإنتاج المحلي.

ووفقا للإحصاءات، زادت صادرات المنسوجات والملابس من 850 مليون دولار في عام 2016 إلي أكثر من 1.3 مليار دولار في عام 2017.

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