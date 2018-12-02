سياسي كردي عراقي:

الاحزاب الكردية العراقية تسعي لتحسين علاقاتها مع ايران وتركيا

اربيل/2 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن السياسي الكردي العراقي 'محمد بازياني' عن النهج السياسي للاحزاب الكردية وقال ان الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني يبذلان مساعيهما لتحسين علاقاتهما مع كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا.

واضاف امين عام حركة الاصلاح والتنمية في اقليم كردستان'محمد بازياني' ان الحزب الديمقراطي بدأ مفاوضات مع الاحزاب الشيعية العراقية في مسعي لتحسين علاقته معها وان الاتحاد الوطني الكردستاني اغلق مكاتب حركة الحرية في مسعي لانهاء علاقاته المتوترة مع تركيا مبينا ان الديمقراطي الكردي بقيادة مسعود البرزاني تربطه علاقات جيدة مع تركيا ويبذل مساعيه لتحسين علاقاته مع بغداد وطهران لذا فأننا نشهد تغيرا في سياسات الحزب الخارجية.
وفيما يتعلق بتركيا قال بازياني ان الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي وبعد زيارة القنصل التركي الي السليمانية ولقائه قادة الحزب قام باغلاق مكاتب حركة الحرية لتحسين علاقاته مع تركيا التي اصابها التوتر مما تسبب في اضرار للاقليم .
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الاحزاب الكردية العراقية

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الاحزاب الكردية العراقية تسعي لتحسين علاقاتها مع ايران وتركيا

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