مشروع مد انبوب الغاز الايراني سيُنهي أزمة الطاقة في باكستان

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا في إسلام اباد أضاف وزير النفط الباكستاني بأنّ حكومة بلاده تنوي إكمال مشروع مد انبوب الغاز الايراني الي باكستان الذي كان البلدان قد وقعا علي تنفيذه عام 2009.

وأعلن سروَر خان عن إستلامه دعوة رسمية من نظيره الايراني لزيارة طهران مؤكداً علي رغبته في القيام بهذه الزيارة.

وأشار وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني الي زيارة قام بها وفد ايراني يتكون من مهندسين وخبراء الي بلده لإجراء مفاوضات حول مشروع «أي بي» الناقل للغاز الايراني الي باكستان، مشدداً علي حاجة بلاده الماسة الي هذه الطاقة.

وتابع الوزير الباكستاني أنه سيبذل كل ما بوسعه لبدء هذا المشروع الملبي للحاجة الي الطاقة في باكستان فضلاً عن بدء مشروع آخر يتم عبره نقل الغاز من تركمنستان الي أفغانستان ثم باكستان والهند والمعروف بمشروع «تابي».

وفي نفس السياق كان السفير الايراني لدي باكستان مهدي هنر دوست قد أكّد في سبتمبر هذا العام خلال كلمة ألقاها في ملتقي دولي اُقيم في اسلام آباد علي استعداد طهران لإكمال مشروع نقل الغاز الي باكستان، لافتاً الي التأثير الاقتصادي الايجابي الذي سيتركه هذا المشروع علي اقتصاد باكستان وسيوفر الكثير من فرص العمل لأهالي باكستان.

وكان السفير الايراني قد صرّح بأنّ الحظر الأمريكي المفروض علي البلاد لايشمل هذا المشروع.

يذكر بأنّ ايران نفذت تعهدها بانشاء خط انبوب الغاز من حقل 'بارس الجنوبي' في بوشهر جنوب البلاد الي قرب الحدود الباكستانية لمسافة اكثر من 1000 كم الا انّ باكستان لم تنفذ تعهدها لغاية الان.

وتقول باكستان بانها تسعي الي تنفيذ الجزء المتبقي من المشروع والواقع في اراضيها لمسافة اكثر من 700 كم من ميناء غوادر (علي بعد 70 كم من الحدود الايرانية) الي ميناء 'نواب شاه' جنوب باكستان.

ووفقا للاتفاق المبرم بين ايران وباكستان في العام 2010 والمعروف ب«انبوب السلام» فقد كان من المقرر الانتهاء من المشروع في العام 2014 ليتم تصدير 21 مليونا و 500 الف متر مكعب يوميا ( 8.7 مليار متر مكعب سنويا) من الغاز الايراني الي باكستان.

انتهي ** ع ج** 1837

