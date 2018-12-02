المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

طهران/2 كانون الاول/ديسمبر/إرنا – قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد: لايوجد أيّ قرار اُممي يمنع ايران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن.

ونقلاً عن المركز الاعلامي التابع لوزارة الخارجية و ردّاً علي مزاعم أطلقها وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو إدّعي خلالها نقض ايران لقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أضاف قاسمي بأنّ البرنامج الصاروخي الايراني ذو طبيعة دفاعية تم تصميمه وفق متطلبات محلية.
وأكّد قاسمي علي عدم وجود أيّ قانون اممي يمنع ايران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن.
وخاطب قاسمي مايك بمبيو قائلاً: إنه من المضحك والمثير للسخرية أن تستندوا الي قرار اممي قمتم أنفسكم بالانسحاب عنه وانتهاكه بأحادية وتفرّد وحاولتم حث الدول الاخري علي نقضه وأطلقتم تهديدات ضد من يعارضكم في هذا الموقف.
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قاسمي

البرنامج الصاروخي

مايك بمبيو

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لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

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