النائب كاظمي:

مؤتمر جمعية البرلمانات الآسيوية في اسطنبول حقق نتائج مهمة

شهركرد/ 2 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال النائب 'علي كاظمي باباحيدري' إن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية الاسيوية التي عقدت في تركيا حققت نتائج مهمة في مختلف القطاعات.

واضاف 'علي كاظمي بابا حيدري' في مقابلة مع إرنا اليوم الأحد، إن إعلان اسطنبول كان من النتائج المهمة للمؤتمر، والذي أقر بالتعاون والتناغم الفكري بين الأعضاء.
وعقدت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية الاسيوية من الفترة 30 تشرين الثاني الي 2 كانون الأول/ ديسمبر تحت عنوان 'التوزيع العادل للثروة في آسيا' بحضور رووساء برلمانات ووفود تمثل ٢٧ دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية.
وأكد بيان اسطنبول علي إدانة الإرهاب والتطرف في آسيا والعالم، وشدد الجميع علي التعاون الاقتصادي والاجتماعي من أجل السلام والاستقرار لجميع البلدان.
واضاف باباحيدري عضو الهيئة الرئاسية في لجنة التخطيط والموازنة وديوان الحسابات، إن البيان أكد ايضا علي الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني والدول الأخري المحتاجة، والتأكيد علي سلامة اراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وإدانة الحظر الامريكي الاحادي والتأكيد علي أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يوقف التطور.
ووفقا له، أدان المشاركون في الجمعية البرلمانية الآسيوية في بيانهم، قتل السعودية للصحفي جمال خاشقجي .
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مؤتمر جمعية البرلمانات الآسيوية في اسطنبول حقق نتائج مهمة

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