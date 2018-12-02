افتتاح المعرض المحلي الخامس للدفاع السايبري

وافادت ارنا اليوم الاحد ان المعرض الذي تستمر نشاطاته لثلاثة ايام سيتم فيه عرض احدث المنتجات المحلية في مجالات التقنية الحديثة والامن المعلوماتي و الخدمات المصرفية الالكترونية وانظمة التحكم الصناعية والالكترونيات والحماية الكهرومغناطيسية.

وبين المنظمون للمعرض ان الهدف منه هو التعرف علي الشركات التقنية في مجال الامن السايبري ويتوقع ان يشهد المعرض اقبالا من الزائرين.

ويعتقد الخبراء في العالم أن القراصنة و مرتكبي الجرائم الإلكترونية وعلي رأسهم الدول المعادية وفرقهم السرية يستغلون نقاط الضعف الموجودة للتسلل إلي البني التحتية وبالتالي تحقيق أهدافهم و من أجل ضمان أمنها وحمايتها يجب الاعتماد علي القدرات المحلية الموجودة وتطويرها .

انتهي**م م** 1837

