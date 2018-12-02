دراسة إشكاليات مجلس صيانة الدستور علي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب

وبدأ الإجتماع صباح اليوم برئاسة علي لاريجاني رئيس المجلس شارك فيه 200 نائب.

وقال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي أمير حسين قاضي زاده: إنّ نواب البرلمان سيناقشون اليوم التقرير المرفوع من جانب لجنة التخطيط والبرمجة والمحاسبات النيابية كما سيدرسون تقريراً آخر رفعتهُ لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن إنضمام ايران الي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب CFT.

هذا وسيناقش النواب تقريراً مرفوعاً من جانب اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي حول إجراء مراقبة علي أجهزة الدفع الآلي في المتاجر، فضلاً عن تقديم مقترح نيابي يقضي بتأسيس لجنة خاصة بشؤون المرأة والشباب والاسرة تابعة للمجلس.

وتكريماً لشخصية «الشهيد آية الله السيد حسن مدرس»؛ أشاد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اليوم الأحد في بداية إلإجتماع المفتوح بشخصية هذا النائب البرلماني الذي كان يتمتع بشخصية دينية وبرلمانية وسياسية فذة في تاريخ ايران مثّلَت أقوي الشخصيات البرلمانية التي واجهت الحكم وقارعت الاستبداد والظلم آنذاك.

يُذكر بأن الشهيد آية الله السيد حسن مدرس كان من الشخصيات الدينية والسياسية الإيرانية المعروفة، الذي برز منذ أحداث الحركة الدستورية الإيرانية (1905 -1907م) والحرب العالمية الأولي؛ فكان عنصراً حيوياً في مقارعة الاستبداد والظلم خلال الفترة التي كان يعاني المجتمع الإيراني من السيطرة الأجنبية واستبداد الحكومات القاجارية والبهلوية التي كانت فتية بعد تسلم رضا خان البهلوي زمام امور السلطة في البلاد.

وبعد انتصار الحركة الدستورية في إيران دخل الشهيد المدرس المجلس النيابي في الدورة الثانية بتوصيات من علماء النجف ليكون أحد اعضاء اللجنة الخماسية التي كانت وفقاً للدستور مخولة بالإشراف علي اللوائح التي تشرع في البرلمان لضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية ومراقبة باقي الأعضاء لئلا يحيدوا عنها؛ فكان صلباً وصريحاً ويقف بوجه مخطّطات رضا خان ويوصفها بالخيانة والعمالة للاستعمار، وقد أدّت شجاعته وصلابة مواقفه السياسية إلي انتخابه من قبل أهالي طهران في الدورة الثالثة للمجلس.

وفي منتصف الدورة الثالثة للمجلس، اندلعت نيران الحرب العالمية الأولي عام 1914م، فعمد السيد المدرس بتعضيد ودعم الحركات المقاومة المسلحة للدفاع عن البلاد امام الغزو الاجنبي، كما كان للسيد مدرس دوره الجلي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولي في المقاومة وقيادة التظاهرات الداعية إلي استقلال إيران وخروج القوات الأجنبية سيما البريطانية من البلاد.

تعرض آية الله السيد حسن مدرس لعدة محاولات اغتيال بسبب مواقفه السياسية من الحكومة، فعندما كان في إصفهان (وسط ايران) تعرض للاغتيال لكن المحاولة باءت بالفشل، وفي عام 1347هـ أبعده النظام إلي خراسان وسجنه هناك إلي سنة 1356هـ ثم نقله إلي سبحن في مدينة كاشمر جنوبي خراسان (شرق) ومنعت عنه الزيارة والمراسلة.

ثم في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 1356 (1937-12-02) قتل هذا العالم الجليل خنقاً بأمر من رضا شاه البهلوي، فدفن بمدينة كاشمر في إيران وقبره الآن معروف يزار.

انتهي** ع ج** 1837

