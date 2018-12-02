990 حالة اعتقال لنساء بحرينيات بسبب المطالبة بالحرية والديمقراطية

وأكدت الوفاق ان المرأة في البحرين تعاني من أشد انواع الظلم والقسوة والاستهداف علي يد السلطات من خلال تعريضها للاعتقال والتعذيب الوحشي وبث الرعب والخوف عبر ممارسة سلسلة واسعة من الإجراءات الترهيبية القاسية التي ازدادت في الفترة الاخيرة.

وأضاف البيان “داهمت قوات النظام مدججة بالسلاح منزل احدي العوائل البحرينية واعتقلت ثلاث شقيقات هن فاطمة وايمان وآمال علي من منطقة الدراز عند قبل ثلاثة ايام منتصف الليل متجاوزة كل القيم والاخلاق وخصوصية المرأة”.

وتابعت الوفاق “من جانب آخر أقدمت محاكم النظام علي اصدار حكم علي زوج وزوجته بالسجن وإسقاط الجنسية عنهما، وترك طفليهما الصغيرين للضياع مما عكس حجم الاستهداف والجرائم التي ترتكب من قبل النظام ضد حقوق المرأة في البحرين”.

هذا وحيّت الوفاق كل نساء البحرين “بلا استثناء في مختلف المواقع، ربات بيوت وموظفات ودارسات”، مؤكدةً إن المرأة البحرينية تشكل نموذجاً رائعاً ومتقدماً في دورها ونشاطها وحركتها ووعيها ومساهماتها الجليلة والكبيرة التي تقدمها للوطن والمجتمع والأسرة.

وقالت إن هناك آفاقا ومجالات واسعة تصدرتها المرأة البحرينية وسجلت فيها أرقاماً وانجازات مميزة، لكن الممارسات الحكومية حالت دون الكثير من الإبداعات والإمكانات النسائية بسبب التمييز والاستهداف، مما خلف الآلاف من العاطلات الجامعيات في البحرين.

المصدر : اللؤلؤة

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