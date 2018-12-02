خسارة ايران امام استراليا سلويا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم

واقيمت المباراة أمس الجمعة ضمن منافسات الدور الثاني من النافذة الخامسة للمجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية.

واصبح المنتخب الأسترالي أول المتأهلين من التصفيات الآسيوية لمونديال السلة المقبل.

وغاب عن المنتخب الوطني الايراني في هذه المباراة ثلاثة لاعبين اساسيين وهم حامد حدادي وصمد بهرامي وارسلان كاظمي.

وستلتقي ايران يوم غد الاثنين في مانيلا منتخب الفلبين ، وفي حال فوزها في هذه المباراة فانها ستحجز بطاقة التـأهل الي مونديال الصين، ودون ذلك سيتأجل الترشح الي النهائيات بناء علي نتيجة المباراة مع اليابان بطهران.

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