مشاركة 56 فيلما وثائقيا اجنبيا من 33 دولة في مهرجان 'سينما الحقيقة'

طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
سيشارك 56 فيلما وثائقيا اجنبيا في مختلف الاقسام في مهرجان 'سينما الحقيقة' الدولي الثاني عشر بطهران.

وتاتي المانيا في الصدارة من حيث عدد الافلام المشاركة اذ تشارك بـ 8 افلام ومن ثم فرنسا وايطاليا واميركا بخمسة افلام لكل منها.
وتشارك روسيا بـ 4 افلام وبعدها هولندا والنرويج وسويسرا والهند بـ 3 افلام لكل منها، كما تشارك بولندا واليونان والدنمارك وتركيا وبريطانيا والنمسا والسويد وفنلندا، بفيليمين لكل منها.
اما بقية الدول فانها تشارك بفيلم واحد وهي؛ البرازيل واسبانيا والمجر والتشيك وكرواتيا وايرلندا الشمالية والمكسيك واستراليا وقطر واوزبكستان ولاتفيا وليتوانيا واستونيا وتنزانيا وهونغ كونغ والنيبال، من البديهي ان بعض الافلام تعد انتاجا مشتركا لدول مختلفة.
وبذلك سيستضيف مهرجان 'سينما الحقيقة' افلاما وثائقية من مختلف قارات العالم وهي اسيا واوروبا واميركا اللاتينية واميركا الشمالية وحوض الكاريبي وافريقيا واوقيانوسيا.
ويقام مهرجان 'سينما الحقيقة' الدولي الثاني عشر بطهران خلال الفترة من 10 الي 17 كانون الاول /ديسمبر /الجاري.
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مشاركة 56 فيلما وثائقيا اجنبيا من 33 دولة في مهرجان

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