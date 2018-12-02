الحظر الامیركی ضد ایران یضر الشركات الاوروبیة

وقالت الصحیفة التحلیلیة فی مقال لها بعنوان 'الحظر ضد ایران یخرج اوروبا من اللعبة' ان تصریحات ترامب الذی خرج من الاتفاق النووی ووعد باقسي العقوبات قد شكّل البدایة لمواجهة اقتصادیة جدیدة جرّت امیركا والمانیا وفرنسا وحتي الصین الي اللعبة.

واضافت، انه بناء علي ذلك فقد مُنِعَت اوروبا من شراء النفط الایرانی وهو ما یعنی الضرر الاقتصادی واضطرت المانیا وبریطانیا وایطالیا وفرنسا الي الخروج من بلد كان مغلقا امام الغرب اعواما طویلة. ورغم تصریحات القادة الاوروبیین والامین العام لمنظمة الامم المتحدة ومع الوعود التی اعطیت للوصول الي حل فان هامش المانورة للقادة الاوروبیین یبقي محدودا للغایة.

وتابعت الصحیفة، ان تصریحات كبار المسؤولین الاوروبیین لم تؤثر علي هذه الوتیرة ایضا خاصة فرنسا التی تكبدت اضرارا كبیرة من جراء الحظر ذلك لان شركة 'توتال' النفطیة وكذلك شركات 'بیجو' و'سیتروین' و'ایرباص' لها مصالح مهمة فی ایران.

وقالت الصحیفة، ان الصین استغلت هذا الضعف السیاسی (من جانب اوروبا) للحفاظ علي علاقاتها مع ایران وتعزیزها. هذا الموقف الصینی هو نتیجة منطقیة لمواجهة مفتوحة مع امیركا ناجمة من الحرب الاقتصادیة بین البلدین. ایران تعد اكبر مصدر للنفط الي الصین وهی تصدر ربع نفطها الیها.

واشارت الصحیفة الي ان الشركات الصینیة لم تغفل عن ای موقع تركه الاوروبیون فی السوق الایرانیة، اذ ان شركة نفط صینیة استحوذت علي حصة 'توتال' فی مشروع مشترك للغاز جنوب ایران واصبحت لها الان حصة 80.1 بالمائة فی المشروع ، اذ كانت الشركة الفرنسیة اثر اتفاق العام 2017 تمتلك حصة 50.1 بالمائة بقیمة 4.8 ملیار دولار والشركة الصینیة 30 بالمائة وشركة ایرانیة 19.9 بالمائة، وبعد خروج توتال حازت الشركة الصینیة علي اسهمها. وقد عملت ذات الامر فی صناعة السیارات.

وختمت الصحیفة، بان الصین ارتفعت استثماراتها فی قطاعات الاقتصاد الایرانی الاستراتیجیة ملیارات الدولارات وهو ما یعد میزة تنافسیة كبري مقارنة مع اوروبا فی مؤشر الي غیاب سیاسة اقتصادیة موحدة فی اوروبا بسبب الخلافات الكثیرة بین دولها وتبعیتها لـ 'الحلیف – العدو' امیركا.

انتهي ** 2342

