تسييس منظمة حظر إنتشار الأسلحة الكيماوية يعرضها لخطر الزوال

وخلال كلمته في المؤتمر الرابع لإعادة النظر في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة الكيمياوية، رفض نجفي التهم الموجهة لايران من قبل أميركا بوصفها أكبر دولة مستخدمة لأسلحة الدمار الشامل والمنتهكة للقوانين الدولية، منتقدا الدور الهدام لأميركا في فشل المؤتمر.

وأكد ان إيران بوصفها أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية، تدين استخدام هذا السلاح من قبل أي دولة أو جهة كانت، مؤكدا انها وتحت أية ظروف تواصل التزامها بما تنص عليه هذه المعاهدة ولن تدخر جهدا في سبيل تحقيق عالم خال من الأسلحة الكيمياوية.

وكان المؤتمر الرابع لإعادة النظر في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة الكيمياوية قد وضع في جدول اعماله صياغة مسودة وثيقته الختامية، لكن إحتجاج أميركا حال دون إقرارها.

وعقد هذا المؤتمر برئاسة سفير السلفادور وبحضور الدول الأعضاء في مقر منظمة حظر إنتشار الأسلحة الكيمياوية في هولندا.

إنتهي**أ م د** 2342

