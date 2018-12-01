قيادي فلسطيني : لولا الدعم الإيراني لما كانت هناك مقاومة علي أرض فلسطين

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مصرحا لمراسل ارنا : نحن نعتز بهذا الدعم الايراني الكبير ولولاه لما كانت هناك مقاومة علي أرض فلسطين'؛ مضيفا 'منذ انطلاقة هذه المقاومة مع بداية الثمانينات ونحن نعرف أن الشعب الايراني يدفع الكثير من أجل مقاومة الشعب الفلسطيني'.

وتابع : ايران دفعت من دمها ومن سمعتها ومن مكانتها في هذا العالم وحوصرت بسبب الشعب الفلسطيني وتعرضت إلي أحوال وظروف اقتصادية كلها بسبب الشعب الفلسطيني.. نحن نعتز بهذا الدعم الذي ليس هو جديدا علي إيران.

وطالب شلح الجمهورية الإسلامية بمزيد من الدعم والوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني حتي تحقيق النصر معا والانتصار علي العدو الصهيوني الذي هو عدو الأمة.

وعن قرار الأمم المتحدة بـ'التضامن مع الشعب الفلسطيني'، قال شلح 'إن هذا القرار مازال حبرا علي ورق.. نحن اليوم نذكر العالم بأن الشعب الفلسطيني مازال يدفع ثمن هذا القرار الذي لم ينفذ'.

و وجه القيادي في حركة الجاد الاسلامي رسالة للأمم المتحدة، قائلا : أما أن الاوان أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه ويقرر مصيره ويحقق أهدافه بالعودة إلي وطنه الذي هجر منه؟؛ مذكرا 'العالم الجائر' بأن قضية فلسطين حية ولن تموت وأن الشعب الفلسطيني سيظل يدفع الثمن مهما كلفه هذا الامر حتي يحقق جميع أهدافه بالعودة والنصر والتحرير.

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