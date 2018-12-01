العميد نقدي : علي أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا بدلا من تهديد إيران

جرجان/1كانون الأول/ديسمبر/إرنا – قال مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية والاجتماعية 'العميد محمد رضا نقدي' اليوم السبت : من الافضل لأمريكا ان تقوم بإطفاء حرائق غابات كاليفورنيا الأخيرة بدلاً من توجيه التهديدات ضد إيران.

وخلال مراسم قيمت اليوم في مدينة كركان (شمال) بمناسبة اقتراب الذكري الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، اوضح العميد نقدي انه في ضوء الوضع الراهن حيث تواجه الولايات المتحدة طريقا موصدا ولم تتمكن من حل مشاكلها الداخلية، يدعي ترامب بأنه 'سيغير الهيكلة العلمية الاقتصادية في هذا البلد'.
واوضح أن أحد الأمثلة الدالة علي عجز واشنطن يكمن في عدم القدرة علي إطفاء حرائق الغابات في كاليفورنيا؛ مبينا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أدعي في وقت مضي أن ضلال الحرب الأمريكية ستغطي إيران، لكن الاجدر لترمب أن يضع هذه الضلال جانبا ويقوم بإطفاء حريق الغابات في كاليفورنيا.
وفي سياق آخر أشار محمدرضا نقدي إلي غلاء الاسعار الراهن في البلاد، قائلا : إن العدو يسعي إلي استهداف الثورة الاسلامية العظمي من خلال اشغالنا بمشاكل جانبية مثل الغلاء والفساد.
وتابع مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية والاجتماعية، أنه يمكن معالجة المشاكل الاقتصادية الراهنة والغلاء الاخير في البلاد بواسطة اتباع الاقتصاد المقاوم وتوظيف الطاقات المحلية.
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محمد رضا نقدي

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العميد نقدي : علي أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا بدلا من تهديد إيران

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