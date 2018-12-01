قائد عسكری :

قوات التعبئة لم تدخر جهدا فی الحفاظ علي أهداف الثورة الإسلامیة

طهران/1 كانون الأول/دیسمبر/إرنا- أكد المساعد التنسیقی لقائد القوة البریة للجیش 'اللواء علی جهانشاهی' ان قوات التعبئة قدمت الكثیر من التضحیات خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثمانی سنوات المفروضة علي إیران)، ولم تدخر جهدا فی الدفاع عن أهداف الثورة الإسلامیة ودعم مسیرة التقدم فی البلاد.

وفی تصریح له الیوم السبت بمناسبة أسبوع قوات التعبئة، نوّه جهانشاهی الي ان قوات التعبئة وبالإعتماد علي طاقاتها المتكونة من مختلف الشرائح المجتمعیة للشعب الإیرانی، أدّت دورا مرموقا فی الذّود عن الوطن وتحقیق الانتصارات خلال فترة الحرب المفروضة، حیث اتحد ما یزید عن 80 بلدا لا سیما الكتلتین الشرقیة والغربیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
وتابع القائد العسكری الایرانی، ان قوات التعبئة تمضی الیوم فی مسار التقدم بكل فخر وإعتزاز؛ مؤكدا ان هذه القوات سجلت طیلة 4 عقود مضت علي إنتصار الثورة الإسلامیة حضورا فاعلا الي جانب أبناء الشعب علي مختلف الساحات وكلما اقتضت الحاجة.
إنتهی**أ م د/ ح ع**



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قوات التعبئة لم تدخر جهدا فی الحفاظ علي أهداف الثورة الإسلامیة

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